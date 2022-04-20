Netflix лишился 700 тыс. абонентов в РФ, а его акции упали на 25%

Стриминговый сервис сообщил о потере подписчиков впервые за более чем десятилетие. Акции Netflix на четверть упали в цене на постмаркете.

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Гигант потокового видео 19 апреля сообщил о потере 200 тыс. клиентов в течение первого квартала 2022 года. До этого Netflix сообщал о потере абонентов в октябре 2011 года. Об этом пишет CNBC со ссылкой на отчет компании.

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При этом стриминговый сервис опасается сокращения клиентской базы еще на 2 млн подписчиков во втором квартале.

После того, как Netflix в марте этого года прекратил свою работу в России, присоединившись к международным санкциям против страны-агрессора, он лишился еще 700 тыс. абонентов в этой стране.

Кроме РФ, Netflix потерял своих подписчиков в Европе, странах Африки и на Ближнем Востоке.

Ранее компания сообщала акционерам, что планирует добавить 2,5 млн новых абонентов, аналитики предсказывали прирост в 2,7 млн, однако целевого показателя добиться не удалось. За первый квартал удалось присоединить 1,1 млн клиентов в Азиатско-Тихоокеанском сегменте. За то же отчетный период год назад компания нарастила 3,98 млн платных пользователей.

По словам Рида Хастингса, генерального директора Netflix, компания изучает возможность запуска новой, более дешевой версии сервиса с рекламой.

Как пишет ABC, одной из причин того, что стриминговый сервис теряет популярность, стал спад пандемии Covid-19. У людей появились другие возможности проведения досуга, и они отказываются от платных подписок. Потоковые службы потратили $50 млрд в прошлом году на новый контент, надеясь сохранить подписчиков и привлечь новых абонентов. Это на 50% больше, чем в 2019 году. ABC называет это очередной эскалацией так называемых "стриминговых воен".

Напомним, что в России нашли "замену" Netflix: в стране-агрессоре разблокировали ресурс с пиратским контентом RuTracker.

Ранее Фокус сообщал, что Netflix повысил цены на подписку в США.