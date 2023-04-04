"Опозиція в РФ підриває і вбиває": Медведєв висловився про загибель Владлена Татарського

На думку експрезидента РФ, наймані вбивці російського військкора нібито фінансувалися структурами Олексія Навального та бізнесмена Михайла Ходорковського. Дмитро Медведєв погрожував "терористам" тотальним знищенням.

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Російська опозиція займається тероризмом — "воює зі своїм народом, підриває і вбиває". Про це написав у Telegram 4 квітня колишній президент, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв.

"Терором зайнялися ті сили, в яких зовсім недавно наші закляті західні друзі бачили "честь і совість епохи". Опонентів "авторитарному режиму". Безстрашних лицарів справедливості та боротьби з корупцією. Маски скинуті. мерзотники не тільки відкрито бажають поразки Росії та загибелі нашої батьківщини, тепер вони страчують своїх співвітчизників", — заявив він.

Далі чиновник згадує вбивство "беззбройного журналіста" та поранення кількох десятків глядачів на його творчій зустрічі.

"Розстріляли машину з дітьми, які їхали до сільської школи. Підірвали автомобіль із жінкою-журналістом і вченим, що знаходилися в ньому. Коло історії замкнулося. Ця ш**ль знайшла своє остаточне місце в літопису нашої країни", — додав він.

Медведєв, очевидно, говорить про ліквідацію російських пропагандистів Владлена Татарського, Дар'ї Дугіної та стрілянину в Брянській області за участю нібито "української диверсійної розвідгрупи".

Виконавців терактів, як сказав Медведєв, чекає справедливе покарання. Але без відплати, за його словами, поки що залишаються їхні замовники.

"Ті головні вир**дки, хто годував і фінансував найманих убивць, хто надиктував їм плани. Бачите їх? Так, це наша так звана непримиренна опозиція, яка вже не перший рік воює проти власної країни за активної підтримки Заходу. Всі ці смердючі ФБК та МБХ-медіа, Навальні, Волкові, Пономарьови та інші Ходорковські стали просто пересічними терористами та вбивцями", — зазначив Медведєв.

Заступник голови Ради безпеки сказав, що з терористами не домовляються — їх "винищують як скажених собак".

"Без зайвих пафосних слів. Як тільки з'являється можливість. Навіть якщо часом на це йдуть роки. До них не застосовується прощення і співчуття. Саме це і є найвища справедливість", — сказав він.

Нагадаємо, що 2 квітня в одному з кафе Санкт-Петербурга пролунав вибух, росЗМІ повідомили про загибель військкора Владлена Татарського та поранення 15 людей.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков наступного дня заявив про причетність до інциденту українських спецслужб. Президент України Володимир Зеленський на питання про вбивство Владлена Татарського відповідав, що не думає про те, що відбувається в РФ.

Глава російської партії ЛДПР Леонід Слуцький після інциденту з Татарським пропонував скасувати в Росії мораторій на страту.