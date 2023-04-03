У Кремлі висунули підозру, що Татарського вбили за підтримки "київського режиму"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Росії є дані про причетність українських спецслужб до організації вбивства військкора у петербурзькому кафе.

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Під час брифінгу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував вибух у кафе в Санкт-Петербурзі, внаслідок якого загинув пропагандист Владлен Татарський. У Кремлі підозрюють, що до планування злочину були причетні українські спецслужби. Слова посадовця передали журналісти телеканалу "Дождь".

"Росія зіткнулася із київським режимом, який підтримує терористичні дії. Це режим, який стоїть за вбивством Дар'ї Дугіної, режим, який, можливо, стоїть за вбивством Фоміна. Це режим, який стоїть за вбивствами людей протягом багатьох років, починаючи з 2014 року" — заявив Пєсков.

За його словами, у Росії є дані, що свідчать про причетність українських спецслужб до організації вибуху у кафе. Водночас прессекретар президента закликав росіян набратися терпіння та дочекатись офіційних заяв слідства.

"Зараз триває активна фаза слідства. Ми бачимо досить енергійні кроки щодо затримання підозрюваних. Наберімось терпіння та дочекаймося заяв наших спеціальних служб, які працюють над цим", — сказав посадовець.

Вибух у кафе під час творчого вечора пропагандиста Пєсков назвав терактом.

Нагадаємо, про вибух та загибель Татарського стало відомо вчора, 2 квітня. За даними російських ЗМІ, поранення отримали 15 людей. Кафе, в якому ліквідували блогера, належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину.

Сьогодні, 3 квітня, президент України Володимир Зеленський прокоментував вбивство Татарського. Лідер заявив, що не думає про події в Росії.