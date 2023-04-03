В Кремле выдвинули подозрение, что Татарского убили при поддержке "киевского режима"

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть данные о причастности украинских спецслужб к организации убийства военкора в петербургском кафе.

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В ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский. В Кремле подозревают, что к планированию преступления были причастны украинские спецслужбы. Слова чиновника передали журналисты телеканала "Дождь".

"Россия столкнулась с киевским режимом, поддерживающим террористические действия. Это режим, стоящий за убийством Дарьи Дугиной, режим, который, возможно, стоит за убийством Фомина. Это режим, стоящий за убийствами людей на протяжении многих лет, начиная с 2014 года» — заявил Песков.

По его словам, у России есть данные, свидетельствующие о причастности украинских спецслужб к организации взрыва в кафе. В то же время пресс-секретарь президента призвал россиян набраться терпения и дождаться официальных заявлений следствия.

"Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Наберемся терпения и дождемся заявлений наших специальных служб, которые работают над этим", — сказал чиновник.

Взрыв в кафе в творческий вечер пропагандиста Песков назвал терактом.

Напомним, о взрыве и гибели Татарского стало известно вчера, 2 апреля. По данным российских СМИ, ранения получили 15 человек. Кафе, в котором ликвидировали блоггера, принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Сегодня, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал убийство Татарского. Лидер заявил, что не думает о событиях в России.