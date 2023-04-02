В одном из кафе Санкт-Петербурга раздался взрыв: погиб военкор Владлен Татарский (фото)

По данным российских СМИ, в результате взрыва в питерском кафе погиб один человек, еще 8 получили ранения.

Related video

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге в кафе в Петербурге, где проходил творческий вечер российского военкора Владлена Татарского, раздался взрыв. Российские СМИ сообщают об одном погибшем, и что это сам Владлен Татарский.

"Блогер Владлен Татарский погиб при взрыве в Петербурге" — сообщили РИА Новости.

Также СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали 15 человек. У них осколочные ранения.

"Один человек погиб, еще 6 пострадали при "хлопке" без пожара в кафе в Санкт-Петербурге", — сообщили сразу после взрыва РИА Новости, но потом количество пострадавших увеличилось.

По информации росСМИ, одна из посетительниц пронесла в кафе в подарок блогеру Татарскому статуэтку.

Кафе "Street food bar", в котором ликвидирован военкор Татарский принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину.

Чем известен пропагандист Владлен Татарский?

Владлен Татарский (Максим Фомин) — блогер и сепаратист из Донбасса, получивший популярность в Интернете за счет освещения событий в Украине. Жил в городе Макеевка Донецкой области. Занимался бизнесом, с 2014 года находился в рядах так называемого "ополчения Донбасса". В 2020 году перебрался в Москву и стал заниматься писательским делом.

Ранее белорусский пропагандист Григорий Азаренок угрожал странам Европы применением ядерного оружия.

27 марта в Мариуполе покушались на начальника "городского управления полиции" оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. В нескольких метрах от чиновника взорвался его автомобиль.