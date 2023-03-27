Взрыв в Мариуполе: партизаны взорвали автомобиль "начальника полиции", — росСМИ (фото, видео)

Транспортное средство, как утверждают оккупанты, взорвалось в нескольких метрах от топ-офицера РФ. После покушения пострадавшего с контузией госпитализировали.

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В Мариуполе покушались на начальника городского управления полиции оккупированного Мариуполя Михаила Москвина. В нескольких метрах от чиновника взорвался его автомобиль. Об этом сообщает российское медиа ТАСС.

Со ссылкой на источник в силовых структурах оккупационных властей Донецкой области журналисты передают, что в Мариуполе было совершено покушение на Михаила Москвина, начальника городского управления полиции. Его автомобиль взорвали, однако вражескому чиновнику удалось выжить.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке", — заявил источник медийщикам.

Также представитель силовых структур рассказал, что автомобиль Москвина взорвался в нескольких метрах от него. Чиновник получил легкую контузию вследствие этого.

"У начальника полиции после взрыва легкая контузия", — объяснил собеседник журналистам.

Напомним, о подрыве машины в Мариуполе стало известно утром 27 марта. В горсовете рассказали, что во временно оккупированном городе раздался взрыв. Мэр заявил, что силы сопротивления взорвали автомобиль российского топ-военного.

Также сегодня, 27 марта, росСМИ сообщили о смерти Героя России подполковника Дмитрия Лисицкого. Его тело обнаружили в Ставрополе с огнестрельным ранением. В украинских медиа заявили об успешной ликвидации военного в отместку за трагедию в Иловайске в 2014 году.