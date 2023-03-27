В Мариуполе взорвали автомобиль топ-офицера ВС РФ, — мэр

Взрыв в оккупированном городе, как отмечают в горсовете, раздался около 8:00 утра. По предварительной информации, представители подполья совершили покушение на российского топ-военного.

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В 8:07 в районе рынка Бахчиванджи в Мариуполе раздался взрыв. Предварительно известно, что силы сопротивления в оккупированном городе взорвали машину топ-военного РФ. Об этом написала 27 марта пресс-служба Мариупольского городского совета в соцсетях.

"По предварительной информации, взорвался автомобиль одного из командиров окупантов", — сообщают в горсовете.

Мэр Вадим Бойченко заявил, что силы сопротивления взорвали машину кого-то из военного руководства страны-агрессорки. По его словам, детали передадут позже.

"Мариупольское сопротивление нанесло удар в оккупированном Мариуполе, взорвав автомобиль одного из топ-военных", — отметил Бойченко.

Напомним, ночью на 19 марта в Мариуполь прилетел президент РФ Владимир Путин. Лидер страны-агрессорки посмотрел город и пообщался с вроде бы местными жителями.

Ночью на 27 марта российский журналист сообщил о снятии с должности генерала-полковника Рустама Мурадова. Командующий вражеской армией известен большими потерями окупантов под Угледаром в результате его решений наступать.

Ранее, 26 марта, глава городской военной администрации Виталий Барабаш призвал местных жителей Авдеевки уезжать из города. По его словам, оттуда уже эвакуируют коммунальщиков и в ближайшее время там исчезнет мобильная связь.