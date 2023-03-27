В РФ уволили генерала, "прославившегося" провальным наступлением под Угледаром, — СМИ

Российский топ-офицер Рустам Мурадов руководил укреплением враждебных позиций на Запорожском направлении и штурмовыми действиями ВС РФ в западной части Донбасса.

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С должности командующего Восточным военным округом в России был снят генерал-полковник Рустам Мурадов. Он известен большими потерями своих войск под Угледаром. О кадровых изменениях в стране-агрессорке сообщил ночью 26 марта в своих соцсетях российский телеведущий Руслан Осташко.

"Генерал Мурадов снят с должности командующего группировкой войск "Восток"", — написал Осташко.

По словам журналиста, последние месяцы Мурадов руководил укреплением позиций вражеских войск на Запорожском направлении и наступательными действиями ВС РФ под Угледаром.

Официально информацию о снятии с должности генерала в России по состоянию на утро 27 марта еще не подтвердили.

Напомним, повышенного в звании до генерала-полковника президентом РФ Владимиром Путиным военного критикуют за большие потери в Украине. В результате его решения наступать под Угледаром армия страны-агрессорки потеряла 2 роты солдат и около 30 единиц техники.

То, что Мурадов командует наступлением на восточные области Украины, стало известно 18 июля 2022 года. Тогда имя генерала упомянули в официальном сообщении вражеского Минобороны. Он награжден званием Героя России за работу военным советником в Сирии.

Сегодня, 27 марта, в Генштабе ВСУ сообщили о больших потерях ВС РФ. В больницу временно оккупированного села Луганской области привезли около сотни тел захватчиков, еще более 100 оккупантов — тяжело ранены.