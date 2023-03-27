В село Луганской области привезли более 200 убитых и тяжело раненых военных РФ, – Генштаб ВСУ
В морг центральной районной больницы Троицкого доставили около 100 тел захватчиков. ВС РФ продолжают нести большие потери в Украине, подчеркивают в Генштабе.
Российские военные свезли во временно оккупированное Троицкое Луганской области более 200 убитых и тяжело раненых. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на 27 марта.
По данным украинских военных, в местный морг центральной районной больницы 26 марта доставили около 100 тел россиян. А на лечение прибыло около 140 тяжелораненых захватчиков.
ВС РФ продолжают нести большие потери на 397-е сутки вооруженной агрессии против Украины, добавил Генштаб.
Война с Россией: ситуация на линии фронта
Основные усилия оккупанты бросили на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 60 атак противника.
Вражеская армия обстреливала районы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атынское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области.
В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечье, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.
На Купянском и Лиманском направлениях безуспешные наступательные действия велись недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Артобстрелам подверглись районы населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области.
ВС РФ обстреливали Стельмаховку, Макеевку, Невское, Диброву и Белогоровку в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.
Армия РФ продолжает штурм Бахмута, районы Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершены обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.
На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.
Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Парасковьевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.
Противник держит оборону на Запорожском и Херсонском направлениях. Обстреляны более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области, Республиканец, Отрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.
Оперативная обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенно не поменялась. Формирования наступательных группировок не обнаружено.
В Беларуси идет боевая подготовка подразделений Вооруженных сил РФ, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.
За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей Украине, ведь Россия применяет тактику террора, заметили в Генштабе.
"Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага", — заключается в сводке.
Напомним, что ВСУ удалось ликвидировать офицера армии РФ Дмитрия Лисицкого, его считают виновным в организации Иловайского котла в 2014 году.
Мэр Мелитополя Иван Федоров 25 марта говорил о подготовке российских военных к эвакуации из-за вероятного наступления украинской армии.