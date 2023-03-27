В село Луганской области привезли более 200 убитых и тяжело раненых военных РФ, – Генштаб ВСУ

В морг центральной районной больницы Троицкого доставили около 100 тел захватчиков. ВС РФ продолжают нести большие потери в Украине, подчеркивают в Генштабе.

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Российские военные свезли во временно оккупированное Троицкое Луганской области более 200 убитых и тяжело раненых. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на 27 марта.

По данным украинских военных, в местный морг центральной районной больницы 26 марта доставили около 100 тел россиян. А на лечение прибыло около 140 тяжелораненых захватчиков.

ВС РФ продолжают нести большие потери на 397-е сутки вооруженной агрессии против Украины, добавил Генштаб.

Война с Россией: ситуация на линии фронта

Основные усилия оккупанты бросили на наступлении на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отбили более 60 атак противника.

Вражеская армия обстреливала районы населенных пунктов Нововасиловка, Украинское, Середина-Буда, Бачевск, Эсмань, Атынское, Белополье, Волфино, Миропольское и Покровка Сумской области.

В Харьковской области под огневое влияние попали более 15 районов населенных пунктов — Лобановка, Малые Проходы, Липцы, Стрелечье, Старица, Огурцово, Милово, Петро-Ивановка и Редкодуб.

Армия РФ продолжает штурм Бахмута, районы Богдановки и Ивановского

На Купянском и Лиманском направлениях безуспешные наступательные действия велись недалеко от Синьковки, Белогоровки и Веселого. Артобстрелам подверглись районы населенных пунктов Купянск и Табаевка Харьковской области.

ВС РФ обстреливали Стельмаховку, Макеевку, Невское, Диброву и Белогоровку в Луганской области, а также Колодцы, Северск, Спорное и Выемка Донецкой области.

Армия РФ продолжает штурм Бахмута, районы Богдановки и Ивановского Донецкой области. Совершены обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них – Орехово-Василевка, Бахмут, Часов Яр, Ступочки, Александро-Шультино, Озаряновка, Северное и Торецк.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка.

Безуспешные попытки наступления велись на Авдеевском и Марьинском направлениях. Карта Deep State

Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Парасковьевка, Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой области.

Противник держит оборону на Запорожском и Херсонском направлениях. Обстреляны более 30 населенных пунктов, в частности, Ольговское, Красное, Волшебное, Орехов Запорожской области, Республиканец, Отрадокаменка, Томарино, Новоселка, Ольговка и Садовое Херсонской области и город Херсон.

Оперативная обстановка на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенно не поменялась. Формирования наступательных группировок не обнаружено.

В Беларуси идет боевая подготовка подразделений Вооруженных сил РФ, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 23 авиационных удара, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей Украине, ведь Россия применяет тактику террора, заметили в Генштабе.

"Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, станцию радиоэлектронной борьбы и состав боеприпасов врага", — заключается в сводке.

Напомним, что ВСУ удалось ликвидировать офицера армии РФ Дмитрия Лисицкого, его считают виновным в организации Иловайского котла в 2014 году.

Мэр Мелитополя Иван Федоров 25 марта говорил о подготовке российских военных к эвакуации из-за вероятного наступления украинской армии.