Усиливают репрессии и обчищают дома: оккупанты готовятся к отступлению из Мелитополя, — мэр

По информации Ивана Федорова, россияне массово проводят обыски в квартирах, проверяют даже канализационные люки. Кроме того, они делают рассылку в Telegram-каналах с инструкцией о том, как себя вести во время контрнаступления ВСУ.

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Россияне на оккупированной части Запорожской области усиливают фильтрацию населения, а также принудительно пытаются провести выдачу российских паспортов. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил мер Мелитополя Иван Федоров.

Такую тенденцию в городе начали замечать неделю назад.

"Буквально за последнюю неделю мы видим такую тенденцию — оккупанты организовали мобильные офисы своей миграционной службы, которые выезжают на дом оформлять рашистские паспорта. Мы понимаем, что они принуждением пытаются всучить рашистские паспорта. Также мы видим, что сегодня невозможно в больницу обратиться, ни в какой оккупационный орган обратиться без рашистского паспорта", — добавил он.

Кроме того, оккупанты массово проводят обыски в квартирах, домах, проверяют даже канализационные люки. В то же время, по словам мэра Мелитополя, оккупанты готовятся к эвакуации на случай контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Они неделю как проводят сборы и обучение по эвакуации. Они делают рассылку в Telegram-каналах, как себя вести во время контрнаступления ВСУ. Вчера в одном из сел вокруг временно оккупированного Мелитополя они собирали актив, в который вошли коллаборанты-полицейские, коллаборанты-преподаватели, сотрудники медицинских учреждений, которые сотрудничают с россиянами, и с ними также в деталях проговаривали вопрос об эвакуации", — сказал он.

14 марта появилась информация, что российские войска взяли в плен более 50 работников органов местного самоуправления Запорожской области.

В начале февраля городской голова Мелитополя сообщал, что в Мелитопольском районе была уничтожена нефтебаза, на территории которой оккупанты размещали личный состав и технику. По его словам, после взрывов потери ВС РФ ранеными исчисляются сотнями.

13 марта появилась информация, что бойцы ЧВК "Вагнер" пытаются вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте за оклад якобы в 200 тысяч рублей в месяц.