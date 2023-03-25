Посилюють репресії та обчищають будинки: окупанти готуються до відступу з Мелітополя, — мер

За інформацією Івана Федорова, росіяни масово проводять обшуки в квартирах, перевіряють навіть каналізаційні люки. Крім того, вони роблять розсилку в Telegram-каналах з інструкцією про те, як поводитися під час контрнаступу ЗСУ.

Related video

Росіяни на окупованій частині Запорізької області посилюють фільтрацію населення, а також примусово намагаються здійснити видачу російських паспортів. Про це сьогодні, 25 березня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Таку тенденцію у місті почали помічати тиждень тому.

"Буквально за останній тиждень ми бачимо таку тенденцію — окупанти організували мобільні офіси своєї міграційної служби, які виїжджають додому оформляти рашистські паспорти. Ми розуміємо, що вони примусом намагаються всунути рашистські паспорти. Також ми бачимо, що сьогодні неможливо в лікарню звернутися, ні в який окупаційний орган звернутися без рашистського паспорта", — додав він

Крім того, окупанти масово проводять обшуки у квартирах, будинках, перевіряють навіть каналізаційні люки. Водночас, за словами мера Мелітополя, окупанти готуються до евакуації на випадок контрнаступу Збройних сил України.

"Вони тиждень як проводять збори і навчання з евакуації. Вони роблять розсилку в Telegram-каналах, як поводитися під час контрнаступу ЗСУ. Вчора в одному із сіл навколо тимчасово окупованого Мелітополя вони збирали актив, до якого ввійшли колаборанти-поліцейські, колаборанти-викладачі, співробітники медичних закладів, які співпрацюють із росіянами, і з ними також у деталях проговорювали питання про евакуацію", — сказав він.

14 березня з'явилася інформація, що російські війська взяли в полон понад 50 працівників органів місцевого самоврядування Запорізької області.

На початку лютого міський голова Мелітополя повідомляв, що у Мелітопольському районі було знищено нафтобазу, на території якої окупанти розміщували особовий склад та техніку. За його словами, після вибухів втрати ЗС РФ пораненими обчислюються сотнями.

13 березня з'явилася інформація, що бійці ПВК "Вагнер" намагаються вербувати місцевих жителів для участі у боях в Бахмуті за оклад нібито 200 тисяч рублів на місяць.