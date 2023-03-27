У село Луганської області привезли понад 200 убитих і важкопоранених військових РФ, – Генштаб ЗСУ

До моргу центральної районної лікарні Троїцького доставили майже 100 тіл загарбників. ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат в Україні, наголошують у Генштабі.

Related video

Російські військові привезли у тимчасово окуповане Троїцьке Луганської області понад 200 убитих і тяжко поранених. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України на 27 березня.

За даними українських військових, до місцевого моргу центральної районної лікарні 26 березня доставили майже 100 тіл росіян. А на лікування прибуло приблизно 140 тяжко поранених загарбників.

ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат на 397 добу збройної агресії проти України, додав Генштаб.

Війна з Росією: ситуація на лінії фронту

Основні зусилля окупанти кинули на наступ на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ відбили понад 60 атак противника.

Ворожа армія обстрілювала райони населених пунктів Нововасилівка, Українське, Середина-Буда, Бачівськ, Есмань, Атинське, Білопілля, Волфине, Миропільське та Покровка Сумської області.

У Харківській області під вогневий вплив потрапили понад 15 районів населених пунктів — Лобанівка, Малі Проходи, Липці, Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Мілове, Петро-Іванівка та Рідкодуб.

Армія РФ продовжує штурм Бахмута, районів Богданівки та Івановського

На Куп'янському та Лиманському напрямах безрезультатні наступальні дії велися недалеко від Синьківки, Білогорівки та Веселого. Артобстрілів зазнали райони населених пунктів Куп'янськ і Табаївка Харківської області.

ЗС РФ обстрілювали Стельмахівку, Макіївку, Невське, Діброву та Білогорівку в Луганській області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне та Виїмку Донецької області.

Армія РФ продовжує штурм Бахмута, райони Богданівки та Іванівського Донецької області. Вчинено обстріл понад 20 населених пунктів, серед них — Оріхово-Василівка, Бахмут, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине, Озарянівка, Північне та Торецьк.

На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів безрезультатний наступ у напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар'їнка.

Безуспішні спроби наступу велися на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Карта Deep State

Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Парасков'ївка, Новокалинове, Красногорівка, Кам'янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

Противник тримає оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках. Обстріляно понад 30 населених пунктів, зокрема, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області, Республіканець, Одрадокам’янка, Томарине, Новосілка, Ольгівка, Садове Херсонської області та місто Херсон.

Оперативна обстановка на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах значно не змінилася. Формування наступальних угруповань не виявлено.

У Білорусі триває бойова підготовка підрозділів Збройних сил РФ, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Минулої доби противник завдав 2 ракетних і 23 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій Україні, адже Росія застосовує тактику терору, зазначили в Генштабі.

"Наша авіація за минулу добу завдала 3 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога", — йдеться в бойовій війні.

Нагадаємо, що ЗСУ вдалося ліквідувати офіцера армії РФ Дмитра Лисицького, його вважають винним в організації Іловайського котла у 2014 році.

Мер Мелітополя Іван Федоров 25 березня говорив про підготовку російських військових до евакуації через ймовірний наступ української армії.