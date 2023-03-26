"Помста за Іловайськ": ЗСУ ліквідували російського командира, який атакував гумкоридор у 2014

Дмитро Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що виходили з оточення в Іловайську гуманітарним коридором.

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ЗСУ ліквідували офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських бійців у 2014 році. Про це сьогодні, 26 березня, повідомив воєнний журналіст Юрій Бутусов

"Сьогодні українські воїни знову помстилися за Іловайськ – ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку Дмитра Лисицького", – повідомив Бутусов.

ЗСУ ліквідували організатора Іловайського котла

Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, які виходили з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка за домовленістю. За це у січні 2015-го його нагородили званням Герой Росії.

Бутусов наголосив, 247-й полк зараз зазнає великих втрат в Україні і ліквідація Лисицького серйозно вдарить по боєздатності.

Іловайський котел

18 серпня, в процесі запеклих боїв, українські сили, які здебільшого складалися з добровольчих батальйонів, увійшли до Іловайська. Вони змогли взяти під свій контроль частину міста, проте після заходу значних сил регулярних російських військ 23-24 серпня до тилу українського угруповання з території РФ. Таким чином, українські воїни опинилися в оточенні.

У ніч із 28 на 29 серпня Путін звернувся до "сил ополчення" із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських воєнних. Після чого, вранці 29 серпня, вони організованими колонами розпочали рух із міста за попередньо домовленими з російською стороною маршрутами. Спочатку українські колони безперешкодно рухалися повз російські укріплені позиції, проте через деякий час російські війська відкрили вогонь, розстрілявши колони на марші.

Тоді загинуло 366 українських бійців, близько 450 поранено, 300 потрапили в полон. Загальні втрати українських військ тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінила тисячу осіб.

Головним винуватцем Іловайської трагедії є воєнне командування РФ. 21 серпня 2020 року в офісі генпрокурора заявили, що єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є воєнна агресія Збройних сил РФ.

29 березня 2022 було знищено все командування 331-го костромського гвардійського парашутно-десантного полку РФ, відповідального за "Іловайський котел" 2014-го року.

Зазначимо, що 11 та 15 березня стало відомо про загибель в Україні єфрейтора 331 полку Леоніда Пантелєєва, старшого лейтенанта Миколи Симова, сержанта Максима Воротинцева та контрактника Клима Абрамова.

Нагадаємо, в Офісі Генпрокурора дійшли висновку, що Росія наперед спланувала Іловайську трагедію. Додамо, що інформація про воєнний злочин Росії в Іловайську передано до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.