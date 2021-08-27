"Росія заздалегідь спланувала Іловайську трагедію", — офіс генпрокурора

Російські військові вводили в оману і заманювали українських військових і добровольців у "зелені коридори", де потім їх розстрілювали.

Російська Федерація заздалегідь готувала вбивство українських військових під час боїв за Іловайськ. Про це передає Укрінформ, посилаючись на пресконференцію глави департаменту нагляду ОГП в кримінальних провадженнях щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Юрія Рудя.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами Рудя, у слідства є докази того, що Росія заздалегідь спланувала всі події під Іловайськом.

"Є докази того, що здійснювалося відповідне заманювання, тобто шляхом ведення переговорів і викликання довіри керівництво ЗС РФ фактично вводило поступово в оману і заманювало наших військовослужбовців у так звані "зелені коридори"… Разом з тим, уже під час переговорів облаштовувалися уздовж узгоджених маршрутів засідки, зміцнення, позиції для того, щоб у подальшому здійснити віроломне вбивство", — заявив глава департаменту.

Він також додав, що війська РФ заходили на територію України із замальованими знаками розпізнавання, без жетонів і документів, щоб максимально ускладнити ідентифікацію військових і їхню приналежність до ЗС Росії.

29 серпня 2014 року під час "зеленого коридору" для виходу українських військових був відкритий вогонь з різного озброєння. Через дії російських військ загинуло 366 українських вояків, 429 отримали поранення, 300 — потрапили в полон, а 24 солдати вважаються безвісти зниклими. З російської сторони загинуло понад 300 військових, 17 потрапили в полон.

Нагадаємо, 5 серпня в офісі генпрокурора заявили, що матеріали справи щодо Іловайської трагедії розсекретять.

Раніше офіс генерального прокурора провів розслідування подій під Іловайськом і дійшов висновку, що єдина причина тих трагічних подій — пряме вторгнення російських збройних сил на територію України.