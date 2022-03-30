В Україні знищили все командування 331 полку РФ, відповідального за Іловайський котел

Колишній депутат Держдуми РФ повідомив про загибель командира гвардійського парашутно-десантного полку Сергія Сухарєва, який керував розстрілом українських військових у 2014 році.

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Усе командування 331-го костромського гвардійського парашутно-десантного полку РФ, відповідального за Іловайський котел 2014 року, було знищено в ході боїв в Україні. Про це у вівторок, 29 березня, у своєму Facebook повідомив депутат Державної думи Росії 5 і 6 скликань Ілля Пономарьов.

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За словами політика, зокрема, було вбито командира полку полковника Сергія Сухарєва. Крім цього, в ході бойових дій було ліквідовано начальника штабу, який носив звання підполковника, разом із офіцерами, командирами рот і батальйонів.

За даними колишнього прессекретаря сил АТО Романа Туровця, Сухарєв був тим самим командиром батальйонної тактичної групи 331 полку, який керував розстрілом колони українських військових під Іловайськом у серпні-вересні 2014 року.

Зазначимо, що 11 і 15 березня стало відомо про загибель в Україні єфрейтора 331 полку Леоніда Пантелєєва, старшого лейтенанта Миколи Симова, сержанта Максима Воротинцева та контрактника Клима Абрамова.

Російська телекомпанія "Кострома" 17 березня повідомила про загибель Сухарєва, а також інших бійців полку — сержанта Олександра Лимонова та єфрейтора Юрія Дегтярьова. Російське видання "Звезда" 22 березня повідомило, що заступник міністра оборони РФ Юрій Садовенко передав вдові Сухарєва зірку Героя Росії. Того дня в Рязані у зв'язку із загибеллю полковника пройшла жалобна церемонія.

Пізніше стало відомо про загибель майора Сергія Крилова, майора Олега Пацкалєва, старшого лейтенанта Юрія Інкіна, старшого лейтенанта Льва Овчинникова, старшого сержанта Костянтина Добриніна, сержанта Кирила Федосєєва, молодшого сержанта Романа Помелова, єфрейтора Яноша Леонова, єфрейтора Равшана Жакбаєва та рядового Максима Трокая.

Уже 22 і 24 березня портал новин K1NEWS.RU повідомив про загибель ще сімох десантників: капітана Андрія Вишегородцева, старшого лейтенанта Іллі Чернишева, старшого лейтенанта Олександра Шалигіна, лейтенанта Станіслава Кутєлєва, старшини Олексія Єлімова, старшого прапорщика Сергія Лобачова та старшого прапорщика Павла Руденка. А 25 березня з’явилося повідомлення про загибель командира парашутно-десантної роти капітана Юрія Борисова.

Нагадаємо, нещодавно колишній полковник ФСБ РФ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Гіркін заявив, що військам РФ через невдачі при наступі на Київському напрямку доведеться скорочувати лінію фронту.

Також ми писали, що українські військові знищили 18 військових і 5 БТР ворога на Запорізькому напрямку.