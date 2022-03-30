"Доведеться відступати в будь-якому випадку", — бойовик Гіркін про армію РФ під Києвом (відео)

Під час виступу експолковник ФСБ похвалив керівництво ЗСУ, яке з військової точки зору діє набагато ефективніше.

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Експолковник ФСБ і колишній лідер проросійських бойовиків Ігор Гіркін заявив, що військам РФ доведеться скорочувати лінію фронту на правому березі Дніпра.

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За словами Гіркіна, армія РФ загрузла в міській забудові Ірпеня, Бучі та Гостомеля, а також у лісисто-болотистій місцевості. Тому доведеться зменшувати лінію фронту. Те саме стосується й Чернігова.

Колишній лідер ДНР заявив, що в області Чернігова ЗС РФ не контролюють ту територію, яку зафарбовують деякі блогери на картах. Армія контролює лише "вузькі та витягнуті апендикси", між якими територія не контролюється.

"Із урахуванням того, що українське угруповання масовано нарощує кількість живої сили, через якийсь час ці апендикси будуть настільки вразливі, що може повторитися ситуація з фінською кампанією 1940-го року, із зимовою війною, коли наші війська перли, щоб перерізати Фінляндію навпіл уздовж нечисленних доріг, а в результаті значно менші сили фінів, але краще підготовлені й такі, що володіють "єгерською тактикою", просто порізали частини на шматочки та знищили", — заявив Гіркін.

Тому ЗС РФ потрібно буде відступати туди, де є можливість "що-небудь зробити". Однак і це, на думку Гіркіна, складно зробити, бо був втрачений "золотий перший місяць".

"На жаль, я спостерігаю, що українське командування діє значно адекватніше з військового погляду, ніж російське", — підсумував Гіркін.

Нагадаємо, 25 березня Гіркін заявив, що війна в Україні може поховати РФ через відсутність досягнень стратегічних цілей.

23 березня підрозділи ЗСУ ліквідували на Донбасі тестя ексглави проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Сергія Ситоленка з позивним "Ситий" було вбито пострілом українського снайпера в районі Авдіївки.