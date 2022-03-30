"Придется отступать в любом случае", — боевик Гиркин об армии РФ под Киевом (видео)

Во время выступления экс-полковник ФСБ похвалил руководство ВСУ, которое с военной точки зрения действует гораздо эффективнее.

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Экс-полковник ФСБ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Гиркин заявил, что войскам РФ придется сокращать линию фронта по правый берег Днепра.

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По словам Гиркина, армия РФ увязла в городской застройке Ирпеня, Бучи и Гостомеля, а также в лесисто-болотистой местности. Поэтому придется уменьшать линию фронта. То же самое касается и Чернигова.

Бывший лидер "ДНР" заявил, что в области Чернигова ВС РФ не контролируют той территории, которую закрашивают некоторые блогеры на картах. Армия контролирует лишь "узкие и вытянутые аппендиксы", между которыми территория не контролируется.

"С учетом того, что украинская группировка массировано наращивает количество живой силы, через какое-то время эти аппендиксы будут настолько уязвимы, что может повториться ситуация с финской кампанией 1940-го года, с зимней войной, когда наши войска перли, чтобы перерезать Финляндию пополам вдоль немногочисленных дорог. А в результате значительно меньшие силы финнов, но лучше подготовленные и владеющие "егерской тактикой", просто порезали части на кусочки и уничтожили", — заявил Гиркин.

Поэтому ВС РФ нужно будет отступать туда, где есть возможность "что-либо сделать". Однако и это, по мнению Гиркина, будет сложно сделать. Так как был потерян "золотой первый месяц".

"К сожалению, я наблюдаю, что украинское командование действует на порядок адекватнее с военной точки зрения, чем российское", — подытожил Гиркин.

Напомним, 25 марта Гиркин заявил, что война в Украине может похоронить РФ из-за отсутствия достижений стратегических целей.

23 марта подразделения ВСУ ликвидировали на Донбассе теста экс-глава пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Сергей Ситоленко с позывным "Сытый" был убит выстрелом украинского снайпера в районе Авдеевки.