ВСУ ликвидировали под Авдеевкой тестя экс-командира боевиков Стрелкова-Гиркина (фото)

Сергей Ситоленко, который воевал в рядах российско-оккупационных формирований "Л/ДНР" с 2014 года, был убит выстрелом украинского снайпера.

Украинские военнослужащие ликвидировали оккупанта Сергея Ситоленко с позывным "Сытый", который был тестем бывшего главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова-Гиркина. Об этом в своем Twitter сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

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По его словам, Сергей Ситоленко был ликвидирован снайпером Сил обороны Украины.

Офицер ВСУ отметил, что тесть Стрелкова-Гиркина проходил службу в 3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут", которая дислоцировалась в оккупированной Горловке.

"8 лет не давал спокойствия воинам ВСУ. Спасибо снайперу Сил обороны Украины. Слава нации!", — добавил Штефан в своей публикации.

[ + – ] Под Авдеевкой снайпер ВСУ ликвидировал тестя Стрелкова-Гиркина

Информацию о ликвидации "Сытого" подтвердила его дочь Мирослава Регинская, которая замужем за Игорем Стрелковым-Гиркиным. По ее словам, Сергей Ситоленко был убит выстрелом украинского снайпера в районе прифронтовой Авдеевки.

"За все 8 лет войны — у него не было ни одной царапины, а сейчас — не довезли даже до санчасти. Хотел быть похороненным в родном Верхнеторецком… Всего три часа назад он вместе с командиром получал гуманитарку от "Прапора" в Макеевке… Па, покойся с миром", — написала жена Стрелкова-Гиркина в соцсетях.

Сам бывший командир пророссийских боевиков Игорь Стрелков-Гиркин в своем микроблоге "ВКонтакте" сделал репост публикации супруги и написал, что "в их семью пришло горе".

[ + – ] Под Авдеевкой снайпер ВСУ ликвидировал тестя Стрелкова-Гиркина

Напомним, 23 марта журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин, ссылаясь на данные НАТО, сообщил, что общие потери РФ в войне с Украиной могут составлять от 30 до 40 тысяч солдат. В Альянсе уверены, что только убитыми оккупанты потеряли до 15 тысяч военнослужащих.

Также сообщалось, что росСМИ из-за большого количества погибших военных РФ изменили формулировку причины смерти российских солдат в Украине.