"Війна може поховати Росію", — Стрєлков-Гіркін про провали армії РФ в Україні (відео)

За словами колишнього командира проросійських бойовиків, Україна успішно проводить мобілізацію та починає контратакувати окупантів.

Російська армія з першого дня вторгнення не досягла стратегічних успіхів в Україні, і повномасштабна війна може поховати Росію. Про це заявив колишній командир проросійських бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін.

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За його словами, вже минуло 29 днів з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, проте російські війська на жодному напрямку не досягли стратегічних успіхів.

"Лише оперативні успіхи. Більше того, противник відносно успішно проводить мобілізацію і починає контратакувати", — наголосив Стрєлков-Гіркін і додав, що Міністерство оборони Росії не повідомляє про успіхи Збройних сил України на фронті.

Крім того, колишній ватажок проросійських бойовиків припустив, що повномасштабна війна "може поховати РФ". Як запропонував Стрєлков-Гіркін, збройний конфлікт може перейти в стадію "тягни-штовхай", який не влаштовує Москву.

"Мої найпесимістичніші прогнози про те, що ми втягнемося в кривавий "тягни-штовхай" — тривалий, виснажливий і надзвичайно небезпечний для Російської Федерації — виправдалися повністю", — резюмував екскомандир бойовиків, коментуючи провал армії РФ в Україні.

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Нагадаємо, 23 березня підрозділи ЗСУ ліквідували на Донбасі тестя ексглаваря проросійських бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Сергія Ситоленка з позивним "Ситий" було вбито пострілом українського снайпера в районі Авдіївки.

Також 23 березня з'явилася інформація, що загальні втрати армії РФ в Україні можуть становити від 30 до 40 тисяч військовослужбовців. За статистикою НАТО, лише вбитими Росія під час війни втратила від 7 до 15 тисяч своїх солдатів.