В Украине уничтожили все командование 331-го полка РФ, ответственного за "Иловайский котел"

Бывший депутат Госдумы РФ сообщил о гибели командира гвардейского парашютно-десантного полка Сергея Сухарева, который руководил расстрелом украинских военных в 2014-м году.

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Все командование 331-го костромского гвардейского парашютно-десантного полка РФ, ответственного за "Иловайский котел" 2014-го года, было уничтожено в ходе боев в Украине. Об этом во вторник, 29 марта, в своем Facebook сообщил депутат Государственной думы России 5 и 6 созывов Илья Пономарев.

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По словам политика, в частности, был убит командир полка полковник Сергей Сухарев. Помимо этого в ходе боевых действий были ликвидированы начальник штаба, носивший звание подполковника, вместе с офицерами, командирами рот и батальонов.

По данным бывшего пресс-секретаря сил АТО Романа Туровца, Сухарев был тем самым командиром батальонной тактической группы 331-го полка, который руководил расстрелом колонны украинских военных под Иловайском в августе-сентябре 2014 года.

Отметим, что 11 и 15 марта стало известно о гибели в Украине ефрейтора 331-го полка Леонида Пантелеева, старшего лейтенанта Николая Сымова, сержанта Максима Воротынцева и контрактника Клима Абрамова.

Российская телекомпания "Кострома" 17 марта сообщила о гибели Сухарева, а также других бойцов полка — сержанта Александра Лимонова и ефрейтора Юрия Дегтярева. Российское издание "Звезда" 22 марта сообщило, что заместитель министра обороны РФ Юрий Садовенко передал вдове Сухарева звезду Героя России. В тот день в Рязани в связи с гибелью полковника прошла траурная церемония.

Позднее стало известно о гибели майора Сергея Крылова, майора Олега Пацкалева, старшего лейтенанта Юрия Инкина, старшего лейтенанта Льва Овчинникова, старшего сержанта Константина Добрынина, сержанта Кирилла Федосеева, младшего сержанта Романа Помелова, ефрейтора Яноша Леонова, ефрейтора Равшана Жакбаева и рядового Максима Трокая.

Уже 22 и 24 марта новостной портал K1NEWS.RU сообщил о гибели еще семерых десантников: капитана Андрея Вышегородцева, старшего лейтенанта Ильи Чернышева, старшего лейтенанта Александра Шалыгина, лейтенанта Станислава Кутелева, старшины Алексея Елимова, старшего прапорщика Сергея Лобачева и старшего прапорщика Павла Руденко. А 25 марта появилось сообщение о гибели командира парашютно-десантной роты капитана Юрия Борисова.

Напомним, недавно бывший полковник ФСБ РФ и бывший лидер пророссийских боевиков Игорь Гиркин заявил, что войскам РФ из-за неудач при наступлении на Киевском направлении придется сокращать линию фронта.

Также мы писали, что украинские военные уничтожили 18 военных и 5 БТР врага на Запорожском направлении.