Украинские военные уничтожили 18 военных и 5 БТР врага на Запорожском направлении

По данным местных властей, враг постоянно предпринимает попытки нападения по трем направлениям: Запорожье, Гуляйполе и Каменское.

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Российские военные пытаются атаковать Запорожье нанося ракетные и бомбовые удары по населенным пунктам области. Об этом сообщает АрміяInform.

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Военные Вооруженных сил Украины продолжают отражать нападения войск РФ. Как указывают в Запорожской областной военной администрации, в ходе боев территориальная оборона отражает нападения по направлению в Гуляйполе, Запорожье, Каменское. Однако успехов не имеет.

Потери РФ составили:

18 убитых

8 раненых

1 танк

5 БТР

1 РСЗО "Град"

Вместе с этим ВС РФ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и позициям военных. Однако подразделения теробороны эффективно удерживают рубежи. Отмечается высокая мотивация военных.

Напомним, 25 марта бойцы ВСУ освободили Малиновку в Запорожской области.

По мнению военного аналитика Тома Купера, исход войны будет решаться в треугольнике Изюм-Запорожье-Угледар.