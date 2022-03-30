Украинские военные уничтожили 18 военных и 5 БТР врага на Запорожском направлении
По данным местных властей, враг постоянно предпринимает попытки нападения по трем направлениям: Запорожье, Гуляйполе и Каменское.
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Российские военные пытаются атаковать Запорожье нанося ракетные и бомбовые удары по населенным пунктам области. Об этом сообщает АрміяInform.
Военные Вооруженных сил Украины продолжают отражать нападения войск РФ. Как указывают в Запорожской областной военной администрации, в ходе боев территориальная оборона отражает нападения по направлению в Гуляйполе, Запорожье, Каменское. Однако успехов не имеет.
Потери РФ составили:
- 18 убитых
- 8 раненых
- 1 танк
- 5 БТР
- 1 РСЗО "Град"
Вместе с этим ВС РФ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и позициям военных. Однако подразделения теробороны эффективно удерживают рубежи. Отмечается высокая мотивация военных.
Напомним, 25 марта бойцы ВСУ освободили Малиновку в Запорожской области.
По мнению военного аналитика Тома Купера, исход войны будет решаться в треугольнике Изюм-Запорожье-Угледар.