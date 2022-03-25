Украинские военные освободили Малиновку в Запорожской области (фото)

На данный момент в области находится два крупных поселка под контролем войск РФ. Однако ситуация там критическая.

Украинские бойцы территориальной обороны пошли в атаку на село Малиновка, захваченное российскими войсками. Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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Указывается, что силы обороны Украины не только сдерживают продвижение врага на подступах к Запорожью, но и контратакуют. В частности, бойцы территориальной обороны смогли освободить село Малиновка Пологовского района.

Сейчас в населенном пункте проходит зачистка от диверсантов и остатков российских войск. На данный момент из пяти больших сел под оккупацией осталось только два — Любимовка и Новозлатопиль. Однако ситуация там критическая. Вокруг населенных пунктов ВС РФ поставили кругом блокпосты и никого не подпускают к селам.

[ + – ] Малиновка находится восточнее Запорожья

В ОГА отмечают, важность открытия гуманитарного коридора к селам, чтобы желающие могли выехать из него. Также сообщается о серьезных боях в Камянском, Ореховом и Гуляйполе.

Напомним, украинские военные освободили село Лукьяновка под Киевом. Также ВСУ взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель.