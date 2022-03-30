Українські військові знищили 18 військових і 5 БТР ворога на Запорізькому напрямку

За даними місцевої влади, ворог постійно здійснює спроби нападу за трьома напрямками: Запоріжжя, Гуляйполе та Каменське.

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Російські військові намагаються атакувати Запоріжжя, завдаючи ракетні та бомбові удари по населених пунктах області. Про це повідомляє АрміяInform.

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Військові Збройних сил України продовжують відбивати напади військ РФ. Як зазначають у Запорізькій обласній військовій адміністрації, під час боїв територіальна оборона відображає напади в напрямку в Гуляйполі, Запоріжжі, Кам'янському. Проте успіхів немає.

Втрати РФ склали:

18 убитих;

8 поранених;

1 танк;

5 БТР;

1 РСЗВ "Град".

Разом із цим ЗС РФ завдають ударів по об'єктах цивільної інфраструктури та позицій військових. Проте підрозділи тероборони ефективно утримують межі. Зазначається висока мотивація військових.

Нагадаємо, 25 березня бійці ЗСУ звільнили Малинівку в Запорізькій області.

На думку військового аналітика Тома Купера, результат війни вирішуватиметься у трикутнику Ізюм-Запоріжжя-Вугледар.