В России назвали имя генерала, который командует наступлением на Украину: кто он

Ранее этот генерал-лейтенант "засветился" в Сирии и Нагорном Карабахе.

Наступлением на восточные области Украины командует российский генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Его имя упомянули в сообщении Минобороны об инспекции войск министром обороны Сергеем Шойгу.

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Мурадов сейчас командует группировкой войск "Восток", которая пытается наступать на донецком направлении.

Известно, что Шойгу дал Мурадову новые указания. Речь шла о том, чтоб поражать ракетные и артиллерийские средства большой дальности украинской армии.

Кто такой Рустам Мурадов

Рустам Мурадову 49 лет. Он родился 21 марта 1973 года в селе Чинар Дербентского района (Дагестан). Выпускник школы курсантов в Новочеркасске. На военной службе с 1990 года.

С 2015 по 2017 год — первый заместитель начальника и начальник штаба 41-й армии.

В 2016 году — представитель России в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе.

В 2017 году работал военным советником в Сирии, за что получил звание Героя России.

С 25 декабря 2018 года — заместитель командующего войсками Южного военного округа.

Указом Президента России от 20 февраля 2020 года Мурадову присвоили очередное воинское звание генерал-лейтенант.

Он успел "отличиться" также в Нагорном Карабахе. Там Мурадов командовал так называемым "миротворческим контингентом".

В феврале 2022 года Евросоюз ввел персональные санкции против Мурадова, в связи с полномасштабной войной России в Украине.

В сове время Мурадов был начальником штаба 41-й общевойсковой армии, командующий которой просил носки у мэра Новосибирска.

Напомним, на днях глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Украину, чтобы проинспектировать действия группировок войск РФ "Юг" и "Центр". Он приказал усилить военные действия, чтобы украинские войска не могли наносить ракетные удары.

Фокус уже писал о том, что Сергей Шойгу в конце июня в первый раз посетил военных РФ в Украине. Тогда он также проверил действия группировок войск РФ, которые учавствуют во вторжении в нашу страну.