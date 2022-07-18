У Росії назвали ім'я генерала, який командує наступом на Україну: хто він

Раніше цей генерал-лейтенант "засвітився" у Сирії та Нагірному Карабаху.

Наступом на східні області командує російський генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Його ім'я згадали у повідомленні Міноборони про інспекцію військ міністром оборони Сергієм Шойгу.

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Мурадов зараз командує угрупуванням військ "Схід", яке намагається наступати на донецькому напрямку.

Відомо, що Шойгу дав Мурадову нові вказівки. Йшлося про те, щоб уражати ракетні й артилерійські засоби великої дальності української армії.

Хто такий Рустам Мурадов

Рустам Мурадову 49 років. Він народився 21 березня 1973 року в селі Чинар Дербентського району (Дагестан). Випускник школи курсантів у Новочеркаську. На військовій службі з 1990 року.

З 2015 по 2017 рік — перший заступник начальника та начальник штабу 41-ї армії.

У 2016 році — представник Росії у Спільному російсько-українському центрі з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі.

У 2017 році працював військовим радником у Сирії, за що отримав звання Героя Росії.

З 25 грудня 2018 року — заступник командувача військ Південного військового округу.

Указом Президента Росії від 20 лютого 2020 Мурадову привласнили чергове військове звання генерал-лейтенант.

Він встиг "відзначитися" також у Нагірному Карабаху. Там Мурадов командував так званим "миротворчим контингентом".

У лютому 2022 року Євросоюз ввів персональні санкції проти Мурадова у зв'язку з повномасштабною війною Росії в Україні.

У свій час Мурадов був начальником штабу 41-ї загальновійськової армії, командувач якої просив шкарпетки в мера Новосибірська.

Нагадаємо, днями глава російського Міноборони Сергій Шойгу прибув в Україну, щоб проінспектувати дії угруповань військ РФ "Південь" та "Центр". Він наказав посилити воєнні дії, щоб українські війська не могли завдавати ракетних ударів.

Фокус уже писав про те, що Сергій Шойгу наприкінці червня вперше відвідав військових РФ в Україні. Тоді він також перевірив дії угруповань військ РФ, які беруть участь у вторгненні в нашу країну.