У РФ звільнили генерала, який "прославився" провальним наступом під Вугледаром, — ЗМІ

Російський топофіцер Рустам Мурадов керував укріпленням ворожих позицій на Запорізькому напрямку та штурмовими діями ЗС РФ у західній частині Донеччини.

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З посади командувача Східного військового округу у Росії зняли генерала-полковника Рустама Мурадова. Він відомий великими втратами своїх військ під Вугледаром. Про кадрові зміни в країні-агресорці повідомив вночі 26 березня у своїх соцмережах російський телеведучий Руслан Осташко.

"Генерала Мурадова знято з посади командувача угрупуванням військ "Схід"", — написав Осташко.

За словами журналіста, останні місяці Мурадов керував укріпленням позицій ворожих військ на Запорізькому напрямку та наступальними діями ЗС РФ під Вугледаром.

Офіційно інформацію про зняття з посади генерала у Росії станом на ранок 27 березня ще не підтвердили.

Нагадаємо, підвищеного до звання генерала-полковника президентом РФ Володимиром Путіним військового критикують за великі втрати в Україні. Внаслідок його рішення наступати під Вугледаром армія країни-агресорки втратила 2 роти солдатів та близько 30 одиниць техніки.

Те, що саме Мурадов командує наступом на східні області України, стало відомо 18 липня 2022 року. Тоді ім’я генерала згадали в офіційному повідомленні ворожого Міноборони. Він нагороджений званням Героя Росії за роботу військовим радником у Сирії.

Сьогодні, 27 березня, у Генштабі ЗСУ повідомили про великі втрати ЗС РФ. До лікарні тимчасового окупованого села Луганської області привезли близько сотні тіл загарбників, ще понад 100 окупантів — важко поранені.