"Еще пару дней и не будет возможности": мэр Авдеевки призвал к эвакуации города (видео)

Виталий Барабаш рассказал, что из города уже начали вывозить коммунальщиков. А это значит, что в ближайшие дни в Авдеевке не будет кому обслуживать генераторы и вышки мобильной связи.

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Из Авдеевки (Донецкая область) 26 марта начали вывозить людей. Пока эвакуация коснулась только коммунальщиков, написал глава городской военной администрации Виталий Барабаш в своем официальном Телеграм-канале.

"Принято непростое решение по эвакуации из Авдеевки остальных наших героев — коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", — написал Барабаш.

По его словам, Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или на совершенно разрушенную российскими военными Марьинку.

"Так что сейчас не прошу, настоятельно рекомендую ехать из Авдеевки, ведь российские ракеты и снаряды не жалеют никого и ничего, каких бы взглядов вы ни придерживались", — обратился Барабаш к горожанам.

Он также добавил, что в ближайшее время в Авдеевке уже не будет мобильной связи.

"Еще пару дней и не будет возможности заряжать телефон. Еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы и мобильные вышки", — повторил глава городской военной администрации.

Эвакуация из Авдеевки: как это сделать

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составили для украинцев, которые хотят эвакуироваться из небезопасных локаций, памятку.

Сообщить о желании эвакуироваться можно по телефону горячей линии: (098) 890-33-18.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью нужно позвонить по телефонам:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

Напомним, 20 марта мы писали о том, что из-за постоянных активных обстрелов ВС РФ Авдеевка превратилась в город-призрак. Оставшиеся в городе жители вынуждены прятаться в промышленных подвалах. Некоторые люди таким образом пытаются спастись от обстрелов. Остальные живут в таких условиях потому, что российские военные уже уничтожили их единственное жилье.

Кроме того 20 марта полковник Алексей Дмитрашковский предупредил о том, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом. Вражеская армия постоянно пытается окружить город Донецкой области. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки ведет в основном "1-й армейский корпус ДНР".