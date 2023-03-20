"Город, живущий под землей": жителей Авдеевки призвали к экстренной эвакуации (фото)

Руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша беспокоит тот факт, что в полуразрушенном городе еще остаются семьи с детьми.

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Авдеевка в Донецкой области из-за постоянных активных обстрелов ВС РФ превратилась в город-призрак. Как сейчас выглядит украинский город показал журналист Петр Батанов в своем фоторепортаже.

Приехав в Авдеевку, которая сейчас окружена войсками противника с трех сторон, Батанов увидел разрушенные здания, голодных животных, свежую землю, разбросанную по улицам, и дымящиеся жестяные трубы, торчащие из подвалов многоэтажек.

"Авдеевка превратилась в город, живущий под землей. Когда-то красивый, современный, чистый город стал выжженным участком земли в 25 километрах от Донецка", — написал Батанов, посетив административный центр городской общины.

Оставшиеся в городе жители вынуждены прятаться в промышленных подвалах. Некоторые люди таким образом пытаются спастись от обстрелов. Остальные живут в таких условиях потому, что российские военные уже уничтожили их единственное жилье.

Местные власти в свою очередь призывают жителей Авдеевки эвакуироваться из-за повышенной опасности для жизни. Особенно руководителя Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша беспокоит тот факт, что в полуразрушенном городе еще остаются семьи с детьми.

Эвакуация из Авдеевки: как это сделать

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий составили для украинцев, которые хотят эвакуироваться из небезопасных локаций, памятку.

Сообщить о желании эвакуироваться можно по телефону горячей линии: (098) 890-33-18.

Для эвакуации тяжелобольных и лиц с инвалидностью нужно позвонить по телефонам:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры на номер: (096) 078-84-33.

В профильном министерстве также напомнили жителям Авдеевки о том, что вынужденных переселенцев разместят в бесплатных приютах, окажут финансовую, гуманитарную и психологическую помощь, а также обеспечат социальным сопровождением.

Напомним, 20 марта полковник Алексей Дмитрашковский предупредил о том, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом. Вражеская армия постоянно пытается окружить город Донецкой области. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки ведет в основном "1-й армейский корпус ДНР".

А 17 марта глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш говорил о планах российских военных стереть город ракетными ударами. В день оккупанты могут совершить до 12 обстрелов.