"Місто, яке живе під землею": мешканців Авдіївки закликали до екстреної евакуації (фото)

Керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша непокоїть той факт, що в напівзруйнованому місті ще залишаються сім'ї з дітьми.

Related video

Авдіївка на Донеччині через постійні активні обстріли ЗС РФ перетворилася на місто-примару. Яке зараз українське місто, показав журналіст Петро Батанов у своєму фоторепортажі.

Приїхавши до Авдіївки, яка зараз оточена військами супротивника з трьох боків, Батанов побачив зруйновані будівлі, голодних тварин, свіжу землю, розкидану вулицями, і бляшані труби, що димлять з підвалів багатоповерхівок.

"Авдіївка перетворилася на місто, яке живе під землею. Колись красиве, сучасне, чисте місто стало випаленою ділянкою землі за 25 кілометрів від Донецька", — написав Батанов, відвідавши адміністративний центр міської громади.

Жителі, які залишилися в місті, змушені ховатися в промислових підвалах. Деякі люди так намагаються врятуватися від обстрілів. Інші живуть у таких умовах тому, що російські військові вже знищили їхнє єдине житло.

Місцева влада, зі свого боку, закликає жителів Авдіївки евакуюватися через підвищену небезпеку для життя. Особливо керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша непокоїть той факт, що в напівзруйнованому місті ще залишаються сім'ї з дітьми.

Евакуація з Авдіївки: як це зробити

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій склали для українців, які хочуть евакуюватися з небезпечних локацій, пам'ятку.

Повідомити про бажання евакуюватися можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих і осіб із інвалідністю потрібно зателефонувати:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати в месенджери на номер: (096) 078-84-33.

У профільному міністерстві також нагадали мешканцям Авдіївки про те, що вимушених переселенців розмістять у безплатних притулках, нададуть фінансову, гуманітарну та психологічну допомогу, а також забезпечать соціальний супровід.

Нагадаємо, 20 березня полковник Олексій Дмитрашковський попередив про те, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Ворожа армія постійно намагається оточити місто Донецької області. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки веде переважно "1-й армійський корпус ДНР".

А 17 березня глава Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш говорив про плани російських військових стерти місто ракетними ударами. У день окупанти можуть здійснити до 12 обстрілів.