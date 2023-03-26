"Ще кілька днів і не буде можливості": мер Авдіївки закликав до евакуації міста (відео)

Віталій Барабаш розповів, що з міста вже почали вивозити комунальників. А це означає, що найближчими днями в Авдіївці не буде кому обслуговувати генератори та вежі мобільного зв'язку.

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З Авдіївки (Донецька область) 26 березня почали вивозити людей. Поки евакуація зачепила лише комунальників, написав голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв — комунальників, які хоч якось намагалися підтримувати чистоту і життєдіяльність міста", — написав Барабаш.

За його словами, Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або на зруйновану російськими військовими Мар'їнку.

"Тож зараз не прошу, наполегливо рекомендую їхати з Авдіївки, адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались", — звернувся Барабаш до містян.

Він також додав, що найближчим часом в Авдіївці вже не буде мобільного зв'язку.

"Ще кілька днів і не буде можливості заряджати телефон. Ще кілька днів і не буде кому обслуговувати генератори та мобільні вишки", — повторив голова міської військової адміністрації.

Евакуація з Авдіївки: як це зробити

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій склали для українців, які хочуть евакуюватись з небезпечних локацій, пам'ятку.

Повідомити про бажання евакуюватись можна за телефоном гарячої лінії: (098) 890-33-18.

Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю потрібно зателефонувати:

(099) 710-48-72;

(099) 311-53-14;

(099) 311-53-36;

(096) 108-60-48;

(096) 108-52-24.

Також про бажання евакуюватися можна повідомити на гарячу лінію Мінреінтеграції 15-48 або написати в месенджери на номер: (096) 078-84-33.

Нагадаємо, 20 березня ми писали про те, що через постійні активні обстріли ЗС РФ Авдіївка перетворилася на місто-примару. Жителі, які залишилися в місті, змушені ховатися в промислових підвалах. Деякі люди у такий спосіб намагаються врятуватися від обстрілів. Інші живуть у таких умовах тому, що російські військові вже знищили їх єдине житло.

Крім того, 20 березня полковник Олексій Дмитрашковський попередив про те, що Авдіївка може стати другим Бахмутом. Ворожа армія постійно намагається оточити місто Донецької області. За даними британської розвідки, наступ у районі Авдіївки веде переважно "1-й армійський корпус ДНР".