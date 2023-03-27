У Маріуполі підірвали автівку топофіцера ЗС РФ, — мер

Вибух в окупованому місті, як зазначають у міськраді, пролунав приблизно о 08:00 ранку. За попередньою інформацією, представники підпілля здійснили замах на російського топвійськового.

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О 08:07 в районі ринку Бахчиванджи в Маріуполі пролунав вибух. Попередньо відомо, що сили спротиву в окупованому місті підірвали машину топвійськового РФ. Про це написала 27 березня пресслужба Маріупольської міської ради у соцмережах.

"За попередньою інформацією, вибухнула автівка одного з командирів окупантів", — повідомляють у міськраді.

Міський голова Вадим Бойченко заявив, що сили спротиву підірвали машину когось з військового керівництва країни-агресорки. За його словами, деталі передадуть згодом.

"Маріупольський спротив завдав удар в окупованому Маріуполі, підірвавши автівку одного з топвійськових", — зазначив Бойченко.

Нагадаємо, вночі на 19 березня у Маріуполь прилетів президент РФ Володимир Путін. Лідер країни-агресорки подивився місто та поспілкувався з нібито місцевими мешканцями.

Вночі на 27 березня російський журналіст повідомив про зняття з посади генерала-полковника Рустама Мурадова. Командувач ворожої армії відомий великими втратами окупантів під Вугледаром унаслідок його рішень наступати.

Раніше, 26 березня, голова міської військової адміністрації Віталій Барабаш закликав місцевих мешканців Авдіївки виїжджати з міста. За його словами, звідти вже евакуюють комунальників і найближчим часом там зникне мобільний зв’язок.