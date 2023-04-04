"Оппозиция в РФ взрывает и убивает": Медведев высказался о гибели Владлена Татарского

По мнению экс-президента РФ, наемные убийцы российского военкора якобы финансировались структурами Алексея Навального и бизнесмена Михаила Ходорковского. Дмитрий Медведев пригрозил "террористам" тотальным истреблением.

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Российская оппозиция занимается терроризмом — "воюет со своим народом, взрывает и убивает". Об этом написал в Telegram 4 апреля бывший президент, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Террором занялись те силы, в которых совсем недавно наши заклятые западные друзья видели "честь и совесть эпохи". Оппонентов "авторитарному режиму". Бесстрашных рыцарей справедливости и борьбы с коррупцией. Маски сброшены. Вот он, "цвет" нашей несистемной оппозиции… Эти мерзавцы не только открыто желают поражения России и гибели нашей родины, теперь они казнят своих соотечественников", — заявил он.

Далее чиновник вспоминает убийство "безоружного журналиста" и ранении несколько десятков зрителей на его творческой встрече.

"Расстреляли машину с детьми, которые ехали в поселковую школу. Взорвали автомобиль с находившейся в нем женщиной-журналистом и ученым. Круг истории замкнулся. Эта ш**ль нашла свое окончательное место в летописи нашей страны", — добавил он.

Медведев, очевидно, говорит о ликвидации российских пропагандистов Владлена Татарского, Дарьи Дугиной и стрельбе в Брянской области с участием якобы "украинской диверсионной разведгруппы".

Исполнителям терактов, как сказал Медведев, ждет справедливое наказание. Но без возмездия, по его словам, пока остаются их заказчики.

"Те главные выр**ки, кто кормил и финансировал наемных убийц, кто надиктовывал им планы. Видите их? Да, это наша так называемая непримиримая оппозиция, которая уже не первый год воюет против собственной страны при активной поддержке Запада. Все эти вонючие ФБК и МБХ-медиа, Навальные, Волковы, Пономаревы и прочие Ходорковские стали просто заурядными террористами и убийцами", — отметил Медведев.

Замглавы Совбеза сказал, что с террористами не договариваются — их "истребляют как бешеных собак".

"Без лишних пафосных слов. Как только появляется возможность. Даже если подчас на это уходят годы. К ним не применимо прощение и сострадание. Именно это и есть высшая справедливость", — заключил он.

Напомним, что 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, росСМИ сообщили о гибели военкора Владлена Татарского и ранении 15 человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день заявил о причастности к инциденту украинских спецслужб. Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос об убийстве Владлена Татарского отвечал, что не думает о происходящем в РФ.

Глава российской партии ЛДПР Леонид Слуцкий после инцидента с Татарским предлагал отменить в России мораторий на смертную казнь.