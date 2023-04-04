В Госдуме РФ в связи с гибелью Татарского предлагают отменить мораторий на казни

Лидер либерально-демократической партии в РФ считает гибель пропагандиста толчком для отмены европейской нормы. Причастных к взрыву в Санкт-Петербурге вражеские чиновники считают террористами.

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Глава Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Леонид Слуцкий предложил отменить в стране-агрессорке мораторий на казнь. По эту мысль его натолкнул недавний инцидент в Санкт-Петербурге, который депутат считает терактом. Слова политика на пленарном заседании Госдумы РФ 4 апреля передали журналисты "ТАСС".

"Мы, вступив в 1996 году в Совет Европы, соблюдали и продолжаем пока соблюдать мораторий на смертную казнь. То, что произошло с нашим товарищем Владленом Татарским, то, что сейчас происходит на полях специальной военной операции, стучит в наше сердце с тем, чтобы мы пересмотрели эту норму", — заявил Слуцкий.

Также политик добавил, что "террористы" должны быть наказаны за преступления против человечности и РФ. С тем, что взрыв в петербургском кафе являлся террористическим актом, согласен и глава российского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, передали журналисты "РИА Новости".

"Это террористический акт, безусловно. Почему не просто убийство? Потому что террор: его задача — запугать людей и запугать журналистов. И, конечно, я абсолютно согласен с тем, что правоохранительные органы трактуют это убийство как террористический акт", — заявил на пресс-конференции Фадеев.

Глава СПЧ предполагает, что к "организации теракта" могут быть причастны сотрудники американских или украинских спецслужб. Чиновник подчеркнул, что виновные должны быть наказаны.

Гибель Татарского в результате взрыва в Санкт-Петербурге: что уже известно

Взрыв раздался 2 апреля в кафе, принадлежащем основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Российские СМИ сообщили об одном погибшем — пропагандисте Владлене Татарском — и 15 раненых.

На следующий день в Санкт-Петербурге задержали подозреваемую — Дарью Трепову. Девушка принесла на творческий вечер военнослужащего коробку со статуэткой. Очевидцы сообщали, что девушка отдала Татарскому подарок и села в самый дальний угол помещения.

3 апреля в Кремле озвучили версию о причастности украинских спецслужб к организации взрыва в кафе. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Киев в поддержке террористических действий.

Сегодня, 4 апреля, стали известны детали допроса Треповой. Российские журналисты сообщили, что девушка сотрудничала с украинским активистом и выполняла задачи, представленные ей как "борьба с пропагандой внутри страны". Девушке якобы пообещали перевезти ее в Украину.