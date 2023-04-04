Статуэтку со взрывчаткой для Татарского отдаленно контролировали иностранные кураторы, — росСМИ

Подозреваемая Дарья Трепова, по словам журналистов, во время допроса рассказала, что работала на украинского активиста, а во время стажировки в киевском медиа от нее потребовали "выполнять задачи для борьбы с пропагандой".

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Коробку со статуэткой для Дарьи Треповой отправили из-за границы: сначала она прибыла в столицу РФ, а уже оттуда – в Санкт-Петербург. Совершение преступления, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский, контролировали иностранные IT-специалисты. Так утверждают в телеграмм-канале "112".

Авторы контента рассказали, что по прибытии статуэтки со взрывчаткой в Санкт-Петербург Треповой позвонили неизвестные и передали посылку дистанционно.

"По данным "112", все действия, в частности, пересылка между странами и городами осуществлялась удаленно, именно эти факты говорят в пользу участия в деле о теракте иностранных кураторов и связанных с иностранными спецслужбами IT-специалистов, руками которых осуществлялась почти вся координация преступления", — написали россияне.

Также, по информации "112", на причастность к преступлению зарубежных IT-специалистов указывает телефонный разговор Треповой после взрыва в кафе. Якобы девушке снова позвонили и посоветовали "валить", вызвав для нее дистанционно автомобиль.

Издание "Фонтанка" обнародовало детали допроса Треповой. Девушка, по словам журналистов, работала на украинского активиста. Якобы Треповой предложили должность редактора в киевском медиа, а во время стажировки ей предлагали выполнять задачи по борьбе с пропагандой.

По ее словам, посылку со статуэткой передали через таксиста, вероятно не причастного к преступлению. Билет в Узбекистан девушке якобы купили кураторы, оттуда ее обещали переправить в Украину.

"Взрывотехники, которые готовят экспертизу, а эта процедура небыстрая, должны подтвердить: бомба активирована на расстоянии — в нее была зашита сим-карта", — объяснили авторы "Фонтанка".

По их данным, показания Треповой натолкнули следствие на переквалификацию преступления как терроризма.

"Даже если установят конкретное лицо, с которым она списывалось, оно на территории Украины", — подчеркнули в "Фонтанка".

Гибель пропагандиста Владлена Татарского: что уже известно

Недавно, 2 апреля, в петербургском кафе раздался взрыв, в результате которого погиб российский военкор Владлен Татарский. Там проходил его творческий вечер. Российские СМИ сообщили о 15 раненых.

На следующий день, 3 апреля, российские правоохранители уже задержали подозреваемую Дарью Трепову. Знакомые девушки рассказали, что она работала на украинских журналистов и получила задачу передать коробку со статуэткой Татарскому.

Также 3 апреля гибель пропагандиста прокомментировали в Кремле. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террористические действия и у россиян есть данные о причастности к организации взрыва украинских спецслужб.