Статуетку з вибухівкою для Татарського віддалено контролювали іноземні куратори, — росЗМІ

Підозрювана Дар’я Трепова, як зазначають журналісти, під час допиту розповіла, що працювала на українського активіста, а під час стажування в київському медіа від неї зажадали "виконувати завдання для боротьби з пропагандою".

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Коробку зі статуеткою для Дар’ї Трепової відправили з-за кордону: спочатку вона прибула до столиці РФ, а вже звідти — до Санкт-Петербурга. Здійснення злочину, внаслідок якого загинув російський військкор Владлен Татарський, контролювали іноземні IT-спеціалісти. Так стверджують у телеграм-каналі "112".

Автори контенту розповіли, що після прибуття статуетки з вибухівкою до Санкт-Петербурга Треповій подзвонили невідомі та передали посилку дистанційно.

"За даними "112", усі дії, зокрема, пересилання між країнами та містами здійснювалося віддалено, саме ці факти говорять на користь участі у справі про теракт іноземних кураторів та пов'язаних з іноземними спецслужбами IT-фахівців, руками яких здійснювалася майже вся координація злочину", — написали росіяни.

Також, за інформацією "112", на причетність до злочину закордонних IT-спеціалістів вказує телефонна розмова Трепової після вибуху у кафе. Нібито дівчині знову подзвонили та порадили "валити", викликавши для неї дистанційно автомобіль.

Видання "Фонтанка" оприлюднило деталі допиту Трепової. Дівчина, за словами журналістів, працювала на українського активіста. Нібито Треповій запропонували посаду редактора в київському медіа, а під час стажування їй пропонували виконувати завдання для боротьби з пропагандою.

За її словами, посилку зі статуеткою передали через таксиста, ймовірно не причетного до злочину. Квиток до Узбекистану дівчині нібито також купили куратори, звідти її обіцяли переправити в Україну.

"Вибухотехніки, які готують експертизу, а ця процедура нешвидка, мають підтвердити: бомбу активували на відстані — у неї було зашито сім-карту", — пояснили автори "Фонтанка".

За їхніми даними, показання Трепової наштовхнули слідство на перекваліфікацію злочину як тероризму.

"Навіть якщо встановлять конкретну особу, з якою вона списувалася, вона на території України", — підкреслили у "Фонтанка".

Загибель пропагандиста Владлена Татарського: що вже відомо

Нещодавно, 2 квітня, у петербурзькому кафе пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський військкор Владлен Татарський. Там проходив його творчий вечір. Російські ЗМІ повідомили про 15 поранених.

Наступного дня, 3 квітня, російські правоохоронці вже затримали підозрювану — Дар’ю Трепову. Знайомі дівчини розповіли, що вона працювала на українських журналістів та отримала завдання передати коробку зі статуеткою Татарському.

Також 3 квітня загибель пропагандиста прокоментували у Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що київський режим підтримує терористичні дії й росіяни мають дані про причетність до організації вибуху українських спецслужб.