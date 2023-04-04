В Держдумі РФ у зв'язку із загибеллю Татарського пропонують скасувати мораторій на страти

Лідер ліберально-демократичної партії в РФ вважає загибель пропагандиста поштовхом для скасування європейської норми. Причетних до вибуху у Санкт-Петербурзі ворожі посадовці вважають терористами.

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Голова Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) Леонід Слуцький запропонував скасувати в країні-агресорці мораторій на страту. На цю думку його наштовхнув нещодавній інцидент у Санкт-Петербурзі, який депутат вважає терактом. Слова політика на пленарному засіданні Держдуми РФ 4 квітня передали журналісти "ТАСС".

"Ми, вступивши в 1996 році до Ради Європи, дотримувалися і продовжуємо поки дотримуватися мораторію на смертну кару. Те, що сталося з нашим товаришем Владленом Татарським, те, що зараз відбувається на полях спеціальної військової операції, стукає в наше серце з тим, щоб ми переглянули цю норму", — заявив Слуцький.

Також політик додав, що "терористи" мають бути покарані за злочини проти людяності й РФ. З тим, що вибух у петербурзькому кафе був терористичним актом, згоден і голова російської Ради з прав людини (РПЛ) Валерій Фадєєв, передали журналісти "РИА Новости".

"Це терористичний акт, безумовно. Чому не просто вбивство? Тому що терор: його завдання — залякати людей та залякати журналістів. І, звичайно, я абсолютно згоден із тим, що правоохоронні органи трактують це вбивство як терористичний акт", — заявив на пресконференції Фадєєв.

Голова РПЛ передбачає, що до "організації теракту" можуть бути причетні співробітники американських чи українських спецслужб. Посадовець підкреслив, що винні мають бути покарані.

Загибель Татарського внаслідок вибуху у Санкт-Петербурзі: що вже відомо

Вибух пролунав 2 квітня у кафе, що належить засновнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Російські ЗМІ повідомили про одного загиблого — пропагандиста Владлена Татарського — та 15 поранених.

Вже наступного дня у Санкт-Петербурзі затримали підозрювану — Дар’ю Трепову. Дівчина принесла на творчий вечір військкора коробку зі статуеткою. Очевидці повідомляли, що дівчина віддала Татарському подарунок та сіла у найдальший кут приміщення.

3 квітня у Кремлі озвучили версію щодо причетності українських спецслужб до організації вибуху у кафе. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков звинуватив Київ у підтримці терористичних дій.

Сьогодні, 4 квітня, стали відомі деталі допиту Трепової. Російські журналісти повідомили, що дівчина співпрацювала з українським активістом і виконувала завдання, представлені їй як "боротьба з пропагандою всередині країни". Дівчині нібито пообіцяли перевезти її в Україну.