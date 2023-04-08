"Хотят в ненавистную Польшу": Медведев заявил, что Украина не нужна даже украинцам

По словам Медведева, Россия начала вторжение в Украину для того, чтобы защитить тех, кто якобы "многие годы подвергался издевательствам со стороны киевского режима".

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Зампред Совбеза и бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев сделал новое заявление об Украине на своей странице в социальной сети Вконтакте.

По словам Медведева, такая страна как Украина не нужна всему миру и даже гражданам, которые там проживают. Кроме того, экс-президент РФ считает, что Украина перестанет скоро существовать.

"Украина во главе с нацистской верхушкой не нужна самим ее гражданам. Именно поэтому из 45 миллионов там осталось чуть больше 20. Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно – в ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно", — сказано в публикации.

Кроме того, Медведев считает территорию Украины частью Российской Федерации, которую в 1991 году якобы разделили на маленькие кусочки, а виной этому стал распад СССР.

"И поэтому недоукраина не нужна нам. Нам нужна Большая Великая Россия, – заявил экс-президент РФ.

В своей новой публикации Дмитрий Медведев также утверждает, что Россия ввела войска в Украину якобы для того, чтобы "защитить своих соотечественников, которые многие годы подвергают издевательствам со стороны киевского режима".

Напомним, 4 апреля Дмитрий Медведев высказался о гибели Владлена Татарского. По его мнению, наемные убийцы российского военкора якобы финансировались структурами Алексея Навального и бизнесмена Михаила Ходорковского и теперь он угрожает им тотальным истреблением.

2 апреля Дмитрий Медведев отреагировал на выселение УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Он считает, что руководство Украины "постанет перед Божьим судом" за действия, которые сейчас происходят.