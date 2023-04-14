"Нікому не потрібна": Медведєв відреагував на заяву Орбана про "неіснуючу Україну"

Експрезидент Росії похвалив угорського політика за "сміливість" та доповнив тезис тим, що Україна нібито "закінчиться" після припинення західного фінансування.

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Сьогодні, 14 квітня, заступник голови Ради безпеки та колишній президент Росії Дмитро Медведєв прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Посадовець країни-агресорки погодився з ним, що Україна залежить від західного фінансування. Про це відомо з поста, опублікованого у соцмережах Медвєдєва.

"Угорський прем'єр Віктор Орбан сказав, що Україна у фінансовому плані — країна, що не існує. Щойно закінчиться фінансування з боку США та Європи, закінчиться війна. Молодець, сміливо та точно для європейського політика", — написав експрезидент РФ.

Медведєв доповнив слова Орбана, зазначивши, що Україна "нікому не потрібна".

"Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна", — підкреслив посадовець Росії.

Нагадаємо, Віктор Орбан сказав журналістам, що Україна залежить від союзників та не здатна себе фінансувати самостійно. За його словами, Європа витрачає на утримання країни десятки мільярдів доларів, і так не може продовжуватися вічно.

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