Відомства в РФ ненавидять одне одного і приховують від Путіна реальні втрати, — експерт

Глава Кремля, як зауважив політтехнолог Борис Тізенгаузен, створив систему, за якої керівники різних еліт та інстанцій приходять до нього зі звітами, щоб "настукати" на своїх опонентів через різні провали.

Related video

У Росії різні політичні сили та відомства змагаються між собою, щоб вислужитися перед главою Кремля Володимиром Путіним. Понад те, саме президент РФ створив цю систему. Про це сказав політтехнолог Борис Тізенгаузен в інтерв'ю 24 каналу.

За його словами, із продовженням війни кількість цих конфліктів між Міноборони РФ та ФСБ збільшуватиметься. Також збільшуватиметься кількість втрат серед російських окупантів.

Він також зазначив, що Путін не користується ні мобільним телефоном, ні інтернетом. Він усю інформацію дізнається з так званих "аналітичок", які йому приносять представники різних відомств. У кожного з них аналітика відрізняється.

"У цьому конфлікті і є весь Путін. Його завдання, щоб усі один на одного "стукали", усі один одного в чомусь звинувачували. Таким чином він підтримує певну напругу та певний баланс для себе", — зазначив Тізенгаузен.

Також він сказав, що у США знають про це. Наприклад, конфлікт голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та міністра оборони Сергія Шойгу. Путін нещодавно намагався примирити їх на тлі снарядного голоду. Таким чином, глава Кремля створює ілюзію, що в РФ нібито є різні центри впливу.

Але насправді, на думку політтехнолога, Пригожин має нав'язану ззовні значущість.

"Пригожин ніхто і звуть його ніяк, але він вказував армійському керівництву, як треба вести війну", — сказав Тізенгаузен.

Однак, на думку експерта, після війни Путін може забрати і Пригожина, і Шойгу. Першого можуть вбити чи відправити до Африки вирішувати "проблеми", а другого звинуватить у всіх провалах ЗС РФ в Україні.

Борис Тизенгаузен про суперечки в Кремлі

Нагадаємо, що 13 квітня The Daily Mail повідомили, що під час курсу хіміотерапії Володимира Путіна, який лікується від раку, його генералітет розраховував "закинути" війну в Україні. Згідно з опублікованими секретними документами Пентагону, начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був проти наступу і повідомив Путіну, що ЗСУ перевершують російські сили, тому будуть тяжкі втрати.

Аналітики ISW у звіті від 13 квітня говорили, що Путін хоче використати арешт журналіста WSJ для тиску на США. Особисте розпорядження глави Кремля щодо затримання американського кореспондента, ймовірно, було відповіддю на арешт США громадянина Росії Сергія Черкасова, якого Вашингтон вважає агентом іноземної держави.