Путін проходив хіміотерапію, а його генерали намагалися саботувати війну в Україні, — ЗМІ

Згідно з опублікованими секретними документами Пентагону, начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був проти наступу і повідомив Путіну, що ЗСУ перевершують російські сили, тому будуть тяжкі втрати.

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Під час курсу хіміотерапії Володимира Путіна, який лікується від раку, його генералітет розраховував "закинути" війну в Україні. Про це повідомляється в секретних розвідувальних документах Пентагону, повідомляє The Daily Mail.

В опублікованих матеріалах, які вважаються найбільшим інформаційним витоком Міноборони США за багато років, містяться раніше невідомі дані про Україну, Південну Корею, Ізраїль, ОАЕ та інші країни.

В одному з опублікованих документів повідомляється, що, за чутками, низка високопосадовців російських генералів роздумувала над тим, щоб навмисно програти війну в Україні, поки Путін проходитиме курс хіміотерапії.

Повідомляється, що за цією змовою нібито стоять Микола Патрушев та голова російського Генштабу Валерій Герасимов.

Знімки цих документів були опубліковані в мережі поряд з іншими даними на 53 сторінках.

Можливий секретний документ

Стверджується, що про план саботувати накази російського лідера стало відомо представникам України.

"Україна дізналася про передбачувану російську змову "закинути" так звану спецоперацію до 5 березня", — так називається опублікований документ розвідки.

Частина цієї публікації була відредагована, але містить рядок закодованих літер, які свідчать про секретність документа.

"TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA" — таке маркування вказує на те, що це засекречені документи і вони були отримані шляхом збору записів переговорів (SI), і можуть бути передані людям, які пройшли відповідні перевірки в США, або ж представникам альянсу "п'яти очей" (Five Eyes alliance) (Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та США).

Валерій Герасимов

"…17 лютого дізналися про можливу російську змову про те, щоб "закинути" так звану спецоперацію <…> за словами того, хто отримав цю інформацію (непідтверджене російське джерело, що має доступ до офіційних осіб Кремля), Росія планує направити ресурси з Таганрога в Маріуполь і зосередитися на південному фронті", — йдеться у публікації.

Також у документах наголошується, що Валерій Герасимов був проти наступу та повідомив Путіну про те, що можливості Збройних сил України перевершують російські, тому Росія зазнає тяжких втрат, якщо продовжить наступ.

"…22 лютого повідомлялося, що Герасимов продовжив свої спроби саботувати наступ, він обіцяв "закинути" так звану спецоперацію до 5 березня, коли Путін нібито мав проходити курс хіміотерапії", — йдеться у публікації.

Журналісти не змогли підтвердити опубліковану інформацію.

Нагадаємо, що, за даними ЗМІ, останнім часом Путін страждає на гострі головні болі, його зір затуманений, а язик німіє.

За словами колишнього професора МДІМВ Валерія Солов'я, під час публічних виступів Путін приймає сильні стимулятори, через які мозок не встигає за язиком.