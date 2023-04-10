Путін страждає на гострі головні болі, зір затуманений, а язик німіє, — The Mirror

За даними журналістів, різкі перепади самопочуття голови Кремля викликають паніку у родичів, тому що через можливу раптову смерть близьке оточення опиниться перед невідомістю і навіть на межі виживання.

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Днями російський президент Володимир Путін звертався за медичною допомогою, скаржачись на різке погіршення здоров'я, зокрема сильний головний біль і порушення зору. Про це повідомляє The Mirror.

Британський таблоїд посилається на публікацію Telegram-каналу "Генерал СЗР", який часто публікує неперевірену та непідтверджену інформацію про здоров'я керівника країни-агресора. Імовірно, веде канал колишній професор МДІМВ Валерій Соловей.

Серед нових симптомів було названо також оніміння язика та часткова втрата чутливості правої руки та ноги. Повідомляється, що після обстеження консиліум лікарів радив президентові кілька днів спокою. Згодом самопочуття президента РФ значно покращало, а надвечір стан стабілізувався.

Нещодавно Валерій Соловей також заявив, що Путін виступає публічно під сильнодіючими препаратами, через які його мозок не встигає за язиком. А російська аудиторія бачить президента країни-агресора, який перебуває "під спідами".

У новій публікації повідомляється про те, що різкі перепади самопочуття голови Кремля викликають паніку у його родичів, оскільки через можливу раптову смерть оточення опиниться перед невідомістю і навіть на межі виживання. Плану дій на цей випадок вони не мають.

"Незважаючи на онкологію у президента та негативні прогнози лікарів, його близьке оточення та сім'я втішають себе оптимізмом і надіями, що все тягтиметься майже вічно", — зазначається в пості.

Водночас Путін знехтував умовляннями російських ескулапів і замість повного спокою провів нетривалу нараду з керівництвом силового та військового блоків.

Зазначається, що після невиразних пояснень щодо перспектив взяття Бахмута, Авдіївки та інших українських міст у Путіна увечері знову розболілася голова.

Наступний тиждень обіцяє бути для нього непростим, оскільки деякі заходи та зустрічі скасувати буде складно, а дублери — не завжди надійний спосіб вирішення питань.

Нагадаємо, що британський експерт з контртероризму Грем Юїлл вважає, що Путін вдається до допомоги двійників, яких навіть навчили характерній ході.

27 березня повідомлялося, що параноїдний Путін регулярно спить у Кремлі через стрес, пов'язаний із війною в Україні. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив місцезнаходження Путіна.