Путин страдает острыми головными болями, зрение затуманено, а язык немеет, — The Mirror

По данным журналистов, резкие перепады самочувствия главы Кремля вызывают панику у родственников, потому что из-за возможной скоропостижной кончины близкое окружение окажется перед неизвестностью и даже на грани выживания.

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На днях российский президент Владимир Путин обращался за медицинской помощью, жалуясь на резкое ухудшение здоровья, в частности, сильные боли в голове и нарушение зрения. Об этом сообщает The Mirror.

Британский таблоид ссылается на публикацию Telegram-канала "Генерал СВР", который часто публикует непроверенную и неподтвержденную информацию о здоровье руководителя страны-агрессора. Предположительно, ведет канал бывший профессор МГИМО Валерий Соловей.

Среди новых симптомов было названо также онемение языка и частичная потеря чувствительности правой руки и ноги. Сообщается, что после обследования консилиум врачей советовал президенту несколько дней находиться в полном покое. Спустя время самочувствие президента РФ значительно улучшилось, а к вечеру состояние стабилизировалось.

Недавно Валерий Соловей также заявил, что Путин выступает публично под сильнодействующими препаратами, из-за которых его мозг не успевает за языком. А российская аудитория видит президента страны-агрессора, который находится "под спидами".

В новой же публикации сообщается о том, что резкие перепады самочувствия главы Кремля вызывают панику у его родственников, поскольку из-за возможной скоропостижной кончины окружение окажется перед неизвестностью и даже на грани выживания. Плана действий на этот случай у них нет.

"Несмотря на онкологию у президента и негативные прогнозы врачей, его близкое окружение и семья тешат себя оптимизмом и надеждами, что все будет тянуться, чуть ли не вечно", — отмечается в посте.

Вместе с тем Путин пренебрег увещеваниями российских эскулапов и вместо полного покоя провел непродолжительное совещание с руководством силового и военного блоков.

Отмечается, что после невнятных объяснений относительно перспектив взятия Бахмута, Авдеевки и прочих украинских городов, у Путина к ночи вновь разболелась голова.

Грядущая неделя обещает быть для него непростой, так как некоторые мероприятия и встречи отменить будет сложно, а дублеры — не всегда надежный способ решения вопросов.

Напомним, что британский эксперт по контртерроризму Грэм Юилл считает, что Путин прибегает к помощи двойников, которых даже обучили характерной походке.

27 марта сообщалось, что параноидный Путин регулярно спит в Кремле из-за стресса, связанного с войной в Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил местонахождение Путина.