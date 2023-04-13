Путин проходил химиотерапию, а его генералы пытались саботировать войну в Украине, — СМИ

Согласно опубликованным секретным документам Пентагона, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был против наступления и сообщил Путину, что ВСУ превосходят российские силы, поэтому будут тяжелые потери.

Related video

Во время курса химиотерапии Владимира Путина, который лечится от рака, его генералитет рассчитывал "забросить" войну в Украине. Об этом сообщается в секретных разведывательных документах Пентагона, передает The Daily Mail.

В опубликованных материалах, считающихся крупнейшей информационной утечкой Минобороны США за многие годы, содержатся ранее неизвестные данные об Украине, Южной Корее, Израиле, ОАЭ и других странах.

В одном из опубликованных документов сообщается, что, по слухам, ряд высокопоставленных российских генералов раздумывал над тем, чтобы намеренно проиграть войну в Украине, пока Путин будет проходить курс химиотерапии.

Сообщается, что за этим предполагаемым сговором якобы стоят Николай Патрушев и глава российского Генштаба Валерий Герасимов.

Снимки этих документов были опубликованы в сети наряду с другими данными на 53 страницах.

Предполагаемый секретный документ

Утверждаемся, что о плане саботировать приказы российского лидера стало известно представителям Украины.

"Украина узнала о предполагаемом российском сговоре "забросить" т.н. спецоперацию к 5 марта", — так называется опубликованный документ разведки.

Часть этой публикации была отредактирована, но она содержит строчку закодированных букв, которые свидетельствуют о секретности документа.

"TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA" — такая маркировка указывает на то, что это засекреченные документы и они были получены путем сбора записей переговоров (SI) и могут быть переданы людям, которые прошли соответствующие проверки в США, или же представителям альянса "пяти глаз" (Five Eyes alliance) (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).

Валерий Герасимов

"…17 февраля узнали о предполагаемом российском сговоре о том, чтобы "забросить" так называемую спецоперацию <…> по словам того, кто получил эту информацию (неподтвержденный российский источник, имеющий доступ к официальным лицам Кремля), Россия планирует направить ресурсы из Таганрога в Мариуполь и сосредоточиться на южном фронте", — говорится в публикации.

Также в документах отмечается, что Валерий Герасимов был против наступления и сообщил Путину о том, что возможности Вооруженных сил Украины превосходят российские, поэтому Россия понесет тяжелые потери, если продолжит наступление.

"…22 февраля сообщалось что Герасимов продолжил свои попытки саботировать наступление, он обещал "забросить" как называемую спецоперацию к 5 марта, когда Путин якобы должен был проходить курс химиотерапии", — говорится в публикации.

Журналисты не смогли подтвердить опубликованную информацию.

Напомним, что, по данным СМИ, в последнее время Путин страдает острыми головными болями, его зрение затуманено, а язык немеет.

По словам бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья, во время публичных выступлений Путин принимает сильные стимуляторы, из-за которых мозг не поспевает за языком.