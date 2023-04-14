Ведомства в РФ ненавидят друг друга и скрывают от Путина реальные потери, — эксперт

Глава Кремля, как заметил политтехнолог Борис Тизенгаузен, создал систему, при которой руководители различных элит и инстанций приходят к нему с отчетами, чтобы "настучать" на своих оппонентов из-за различных провалов.

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В России различные политические силы и ведомства соревнуются между собой, чтобы выслужиться перед главой Кремля Владимиром Путиным. Более того, именно президент РФ создал эту систему. Об этом сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью 24 каналу.

По его словам, с продолжением войны количество этих конфликтов между Минобороны РФ и ФСБ будет увеличиваться. Также будет увеличиваться количество потерь среди российских оккупантов.

Он также отметил, что Путин не пользуется ни мобильным телефоном, ни интернетом. Он всю информацию узнает из так называемых "аналитичек", которые ему приносят представители различных ведомств. У каждого их них аналитика отличается.

"В этом конфликте и есть весь Путин. Его задача, чтобы все друг на друга "стучали", все друг друга в чем-то обвиняли. Таким образом он поддерживает определенное напряжение и некий баланс для себя", — отметил Тизенгаузен.

Также он сказал, что в США знают об этом. К примеру, конфликт главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. Путин недавно пытался их примирить на фоне снарядного голода. Таким образом глава Кремля создает иллюзию, что в РФ якобы есть разные центры воздействия.

Но на самом деле, по мнению политтехнолога, у Пригожина навязанная извне значимость.

"Пригожин никто и зовут его никак, но он указывал армейскому руководству, как надо вести войну", — сказал Тизенгаузен.

Однако, по мнению эксперта, после войны Путин может убрать и Пригожина, и Шойгу. Первого могут убить или отправить в Африку решать "проблемы", а второго обвинят во всех провалах ВС РФ в Украине.

Борис Тизенгаузен о расприях в Кремле

Напомним, что 13 апреля The Daily Mail сообщили, что во время курса химиотерапии Владимира Путина, который лечится от рака, его генералитет рассчитывал "забросить" войну в Украине. Согласно опубликованным секретным документам Пентагона, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был против наступления и сообщил Путину, что ВСУ превосходят российские силы, поэтому будут тяжелые потери.

Аналитики ISW в отчете от 13 апреля говорили, что Путин хочет использовать арест журналиста WSJ для давления на США. Личное распоряжение главы Кремля по поводу задержания американского корреспондента, вероятно, было ответом на арест США гражданина России Сергея Черкасова, которого Вашингтон считает агентом иностранного государства.