Путин хочет использовать арест американского журналиста для давления на США, — ISW

Личное распоряжение главы Кремля по поводу задержания корреспондента WSJ, вероятно, было ответом на арест США гражданина России Сергея Черкасова, которого Вашингтон считает агентом иностранного государства.

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Президент России Владимир Путин лично согласовал арест корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича по обвинению в шпионаже, в частности, за сбор сведений о деятельности российского военно-промышленного комплекса. Арест журналиста Кремль призван использовать в свою пользу. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 13 апреля.

"Сообщения о личном участии Путина в аресте позволяют предположить, что арест, вероятно, являлся ответом на арест США гражданина России Сергея Черкасова 24 марта по обвинению в деятельности как агента иностранного государства. Кремль может использовать повод угроз оборонно-промышленной базе России (DIB), чтобы оправдать репрессии и дальнейшее сокрытие деятельности российских оборонно-промышленных предприятий", — говорится в сообщении Института.

Аналитики ISW отмечают, что арест американского журналиста может указывать на то, что Кремль рассматривает его как просчитанную эскалацию, которую он попытается использовать как рычаг для получения уступок от Соединенных Штатов.

13 апреля ISW в своем отчете также сообщал, что ВС РФ не в состоянии проводить широкомасштабные наступления по нескольким направлениям. Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих сил, чтобы использовать их эффективно. ВС РФ опрокинули неуказанное количество сил из Авдеевского района под Бахмут.

Российские оккупанты понемногу отходят от своих позиций на левом берегу в тыл, чтобы оттуда продолжать наносить удары по территории Украины. Силы обороны Украины держат под огневым контролем пути, по которым оккупанты могут возобновить поставки.