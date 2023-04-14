Дезорганизованная армия: Россия уже не может проводить широкомасштабные наступления, — ISW

По словам аналитиков, Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих военных сил, чтобы использовать их эффективно. ВС РФ перебросили неуказанное количество сил из Авдеевского района под Бахмут.

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Российские вооруженные силы не в состоянии проводить широкомасштабные наступления по нескольким направлениям. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 13 апреля говорится, что замначальника Главного оперативного управления Генштаба Украины бригадный генерал Алексей Громов российские войска перебросили неуказанное количество сил из Авдеевского района боевых действий для усиления наступательных операций вокруг Бахмута.

Аналитики уверены, что этот факт подтверждает тезис о том, что ВС РФ в нынешнем виде не могут наступать на нескольких направлениях сразу.

Кроме того, как говорится в отчете, Кремль еще не предпринял необходимой реорганизации своих военных сил, чтобы использовать их эффективно. Сейчас руководство РФ проводит полумеры, опираясь на частичную мобилизацию, региональные власти, новые мелкие ЧВК, по типу "Вагнер". Кроме того, осуществляется давление на государственные предприятия, чтобы начальство также участвовало в вербовке военнослужащих среди сотрудников. При чем это происходит также на оккупированных территориях Украины.

"Кремль выставляет счет российской государственной энергетической компании "Газпром" за ее усилия по набору добровольцев в оккупированной Донецкой области, предлагая добровольцам зарплату в размере 400 000 рублей", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, нынешние усилия Кремля создадут некоторую дополнительную боевую мощь в краткосрочной перспективе, однако опора на финансовое поощрение "добровольцев" со временем может вызвать слишком серьезные структурные издержки.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ уничтожили склад боеприпасов в районе Бахмута. В уничтожении объекта противника отличились артиллеристы 45-ой бригады при поддержке 56-ой отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ.