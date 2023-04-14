Дезорганізована армія: Росія вже не може проводити широкомасштабні наступи, — ISW

За словами аналітиків, Кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно. ЗС РФ перекинули невказану кількість сил з Авдіївського району під Бахмут.

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Російські збройні сили не в змозі проводити широкомасштабні наступи за декількома напрямками. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 13 квітня йдеться, що заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов російські війська перекинули невказану кількість сил з Авдіївського району бойових дій для посилення наступальних операцій навколо Бахмута.

Аналітики впевнені, що цей факт підтверджує тезу про те, що ЗС РФ у нинішньому вигляді не може наступати на кількох напрямках відразу.

Крім того, як йдеться у звіті, Кремль ще не зробив необхідної реорганізації своїх військових сил, щоб використати їх ефективно. Зараз керівництво РФ проводить півзаходи, спираючись на часткову мобілізацію, регіональну владу, нову дрібну ПВК, на кшталт "Вагнер". Крім того, здійснюється тиск на державні підприємства, щоб начальство також брало участь у вербуванні військовослужбовців серед співробітників. До чого це відбувається також на окупованих територіях України.

"Кремль виставляє рахунок російській державній енергетичній компанії "Газпром" за її зусилля щодо набору добровольців в окупованій Донецькій області, пропонуючи добровольцям зарплату у розмірі 400 000 рублів", — йдеться у звіті.

За словами аналітиків, нинішні зусилля Кремля створять деяку додаткову бойову міць у короткостроковій перспективі, проте опора на фінансове заохочення "добровольців" згодом може спричинити надто серйозні структурні витрати.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів у районі Бахмута. У знищенні об'єкта супротивника відзначилися артилеристи 45-ої бригади за підтримки 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ.