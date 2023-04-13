Точний удар артилерії: бійці ЗСУ знищили склад боєприпасів у районі Бахмута (відео)

У знищенні об'єкта супротивника відзначилися артилеристи 45-ої бригади за підтримки 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сухопутних військ ЗСУ.

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Українські артилеристи на Бахмутському напрямку знищили ворожий склад із боєприпасами. Як повідомили 13 квітня в 45-й окремій артилерійській бригаді, у завданні удару по об'єкту супротивника брали участь бійці 56-ї окремої мотопіхотної бригади, які забезпечили даними аеророзвідки.

На опублікованому відео можна побачити кілька точних попадань по об'єкту, після яких відбулася детонація боєприпасів противника.

"Крок за кроком йдемо до перемоги", — підписали ролик автори публікації.

Нагадаємо, у Бахмуті тривають запеклі бої. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, незважаючи на те, що ворог підтягнув у підкріплення "вагнерівцям" елітні підрозділи, окупанти не можуть взяти місто під повний контроль.

Представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов 13 квітня заявив, що становище в районі Бахмуту залишається найскладнішим. У спробі зайняти місто противник робить за добу близько 40-50 штурмів, що призводить до величезних втрат серед особового складу ЗС РФ та найманців з ПВК "Вагнер".