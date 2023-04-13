Ворог атакує 40-50 разів на день: з Авдіївки до Бахмуту йде підкріплення ЗС РФ, — Генштаб ЗСУ (відео)

За словами бригадного генерала Олексія Громова, супротивник щодоби здійснює понад 500 обстрілів із застосуванням всього спектру наявних озброєнь і не зважає на втрати.

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На прес-конференції у четвер, 13 квітня, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов заявив, що становище в районі Бахмуту залишається найскладнішим. Ворог продовжує наступ у центрі міста, а також у напрямку Богданівки та Іванівського, намагаючись оточити місто з півночі та півдня. Відео брифінгу опубліковано на YouTube-каналі Ukrainian military TV.

За словами Громова, намагаючись посилити наступальний потенціал, деякі сили та засоби противника були перекинуті в район Бахмута з Авдіївського напрямку.

Українські військові у Бахмуті Українські військові у Бахмуті

"Щодня в районі Бахмута противник здійснює від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій. Здійснює понад 500 обстрілів із застосуванням всього спектра наявних озброєнь", — заявив Громов, додавши, що військово-політичне керівництво країни-агресора не зважає на втрати особового складу. За його оцінками, лише за останні два тижні росіяни втратили близько 4500 загиблих і поранених військовослужбовців регулярних військ та "вагнерівців".

Олексій Громов про посилення російських військ з 15:36

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час брифінгу зазначила, що Бахмут залишається найгарячішою точкою в Україні. Вона сказала що, незважаючи на те, що супротивник зосередив свої професійні підрозділи в районі міста, в т.ч. найманців з ПВК "Вагнер", десантні підрозділи та спецназ, РФ все ж таки не може досягти своєї мети — повністю захопити місто.

Олексій Громов також розповів про мобілізаційний ресурс Росії, який все ще є для продовження війни. При цьому бригадний генерал уточнив, що жителі РФ не поспішають записуватися на контрактну службу, оскільки усвідомлюють, що в такому разі додому вони, швидше за все, вже не повернуться.