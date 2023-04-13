Враг атакует 40-50 раз за день: из Авдеевки в Бахмут идет подкрепление ВС РФ, — Генштаб ВСУ (видео)

По словам бригадного генерала Алексея Громова, противник каждые сутки совершает более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющихся вооружений и не считается с потерями.

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На пресс-конференции в четверг, 13 апреля, замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов заявил, что положение в районе Бахмута остается наиболее сложным. Враг продолжает наступление в центре города, а равно и в направлении Богдановки и Ивановского, пытаясь окружить город с севера и юга. Видео брифинга опубликовано на YouTube-канале Ukrainian military TV.

По словам Громова, пытаясь усилить наступательный потенциал, некоторое силы и средства противника перебросили в район Бахмута с Авдеевского направления.

Украински военные в Бахмуте Украински военные в Бахмуте

"Ежедневно в районе Бахмута противник совершает от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий. Совершает более 500 обстрелов с применением всего спектра имеющихся вооружений", — заявил Громов, добавив, что военно-политическое руководство страны-агрессора не считается с потерями личного состава. По его оценкам, только за последние две недели россияне потеряли порядка 4500 погибшими и ранеными военнослужащих регулярный войск и "вагнеровцев".

Алексей Громов об усилении российских войск, с 15:36

Замминистра обороны Анна Маляр во время брифинга отметила, что Бахмут остается самой горячей точкой в Украине. Она сказала что, несмотря на то, что противник сосредоточил свои самые профессиональные подразделения в районе города, в т.ч. наемников из ЧВК "Вагнер", десантные подразделения и спецназ, РФ все же не может достичь своей цели, то есть полностью захватить город.

Алексей Громов также рассказал о мобилизационном ресурсе России, который все еще имеется для продолжения войны. При этом бригадный генерал уточнил, что жители РФ не спешат записываться на контрактную службу, так как отдают себе отчет в том, что в таком случае домой они, скорее всего, уже не вернутся.